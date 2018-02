Valorado con un ‘notable alto’ un Carnaval que el Lunes tuvo un toro diferente a lo previsto

Jueves, 15 de febrero de 2018

La Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es llevó a cabo en la noche del jueves en las dependencias del Restaurante La Bodega su tradicional tertulia post-carnavalera, que contó con la participación, moderados por Eugenio Bernal, del historiador Carlos García Medina, el constructor de tablaos Rafa Comuñas, el presidente de la Asociación Charra del Caballo Ángel López Manzano, el integrante de la Peña El Farinato José Luis del Solo y el concejal de Festejos, Cristian González.

Éste último explicó que hasta el Domingo estaba “contento con el desarrollo” del Carnaval (además lunes y martes “iban a ser una garantía conociendo las ganaderías”), pero que a mediodía de ese día “se torció” el panorama, con el accidente sufrido por uno de los novilleros del Bolsín camino de Miróbriga, y con los problemas del embarque del ganado del Lunes, que hizo que hubiera que traer un toro diferente a lo previsto.

El propio lunes, nada salió bien, con un “gran disgusto” tanto para él como para el mayoral, con quién estuvo todo el día: “todavía me estoy soñando” con lo sucedido. Eso sí, Cristian González quiso remarcar que los toros de ese día vinieron “limpios; estuve una semana antes allí y venían limpios”.

Precisamente, el ganado del Lunes fue señalado como lo más negativo del Carnaval entre todos los aspectos que se trataron en la tertulia de la noche del jueves. Así, Ángel López Manzano dijo que ese encierro “ha dejado mucho que desear”; Rafa Comuñas mencionó que habían sido “pésimos”; y Carlos García Medina señaló que le decepcionaron, “pero siempre sale algo verde”. En torno al resto de toros, los calificó de “chapó, de nota muy alta, pero siempre hay un borrón que mancha el cuaderno”, opinando que “los del Sábado son los más adecuados” para Ciudad Rodrigo.

Para Rafa Comuñas, “los toros han dado un paso cualitativo hacia atrás”, apuntando en torno al resto del ganado que “chapó por los del Sábado, los del Domingo bien, y los del Martes, aceptables”, aunque entiende que “faltó trapío”: “el buque insignia del Carnaval es el toro y es lo que hay que potenciar”; entendiendo que deben tener “trapío y presencia; luego ya pueden salir más o menos bravos”.

En torno a los festivales, cree que deben tener “figuras acordes al nivel que tenemos”. Mientras, José Luis del Solo, habló de la novillada del Lunes, explicando que le dio “vergüenza” lo que ocurrió, siendo salvada la papeleta por la exhibición de recortes. Desde el punto de vista de Rafa Comuñas, el formato del Lunes “hay que cambiarlo; sino es por la exhibición de recortes sería un día perdido”. Ángel López Manzano corroboró que “hay que potenciar” ese día del Carnaval.

Dentro de este ámbito de potenciación, ha faltado gente joven en las noches del Viernes y el Sábado desde el punto de vista de Eugenio Bernal, para quién la afluencia de público “depende mucho del tiempo”, apuntándose que una de las vías que se quiere explorar es “Portugal”, y que por ejemplo este año ya se contó el Martes con un novillero de ese país.

El recorrido del encierro a caballo

Como no podía ser de otra forma, uno de los temas estrella de la tertulia fue el encierro a caballo. La cita de este año fue valorada con un notable por José Luis del Solo, Ángel López Manzano y Carlos García Medina, indicando Rafa Comuñas que él no lo valora porque “no es un encierro a caballo” por el recorrido que hay, opinión contrapuesta a Ángel López Manzano, quién entiende que fue “muy vistoso, del agrado de los espectadores”.

Para Rafa Comuñas, el encierro a caballo “va perdiendo emoción y bajando el número de público” al ir encerrado, apuntando eso sí que está de acuerdo con la actual bajada del Teso de Valhondo, “pero que no salgan de una corraleta; de seguir así nos lo vamos a cargar”. Carlos García Medina también entiende que “ha perdido fuelle, porque a la gente ya no le seduce tanto; vi huecos en las agujas y antes no ocurría”.

En la tertulia se generó un debate, con la intervención incluida del público, sobre por dónde debe bajar el encierro, rechazando Ángel López Manzano que como antes salga de la Ermita y baje por la Calleja, porque “no es vistoso: es peligroso y machaca a los toros” con un kilómetro más de asfalto, señalando eso sí que “los toros pueden venir de cualquier sitio, no de una corraleta; le falta campo y lo sabemos todos”. En este punto Cristian González subrayó que “se ha intentado un recorrido más amplio, es lo más lógico, pero llegamos hasta donde podemos”.

Respecto al ganado, no se vio con malos ojos el hecho de contar con novillos en vez de con toros, porque los primeros dan “más juego”, reclamando eso sí que “tengan presencia”.

Asimismo, se puso sobre la mesa el que se pueda cambiar el encierro a caballo al Lunes y que el Domingo haya un encierro urbano de más trapío. Para José Luis del Solo, el encierro a caballo tiene éxito “por ser domingo; el Lunes es más complicado”, recordando Carlos García Medina que ahora “parece que sólo existe el encierro a caballo”, pero hasta el año 84 no había y Ciudad Rodrigo “estaba hasta los topes”. En lo que sí coincidieron Rafa Comuñas y Carlos García Medina es que se podrían hacer dos encierros teniendo en cuenta la “obra faraónica” de montaje de agujas que se hace para un rato.

Eugenio Bernal apuntó que a las dos peñas de Ciudad Rodrigo en torno al caballo “les falta protagonismo” en el encierro; indicando Ángel López Manzano que a ellos no les han vuelto a llamar, “por lo que no vamos” (aunque están “dispuestos a colaborar”), apuntando José Luis del Solo que a Carnavaldeltoro.es “nadie le ha llamado y se moja” [en otras cosas]. Cristian González dijo que se quedaba con la nota para el año que viene sobre la Asociación Charra del Caballo.

Se ha dado un toque a un recortador por marear demasiado a los toros

En relación a los otros encierros, desde el público se señaló que se había abusado de las picas para estimular a los toros, apuntando Ángel Santos, del equipo de vaqueros, que “a veces son necesarias; lo que hay que evitar lo máximo posible son las cuerdas”. Ángel Santos también considera que debería haber alguna sanción económica a los que cortan a los toros en el recorrido, lo que haría que el resto ya se comportase bien. En este mismo sentido, Ángel López Manzano reclamó que se cumpla el bando que se elabore “y que se toque la cartera”.

Cristian González señaló que este año se le ha llamado la atención a una persona “que se dedicaba a dar bastantes vueltas a los toros el Registro”, apuntando que “tampoco se puede sancionar y sancionar”, por lo que “se intenta hacerles ver que el toro tiene que durar todo el día en Ciudad Rodrigo”. Para Carlos García Medina, se deberían colocar carteles por el recorrido con las prohibiciones.

Para Ángel López Manzano, tendría que haber una mayor mentalización para que no haya cortes en el recorrido y se reserven para la Plaza, donde desde su punto de vista este año ha habido “normalidad”, con tiempo para recortadores y capas, opinión compartida por el resto. Desde el público, Pipe Martín pidió que también se le dé un toque a una persona que se ha estado dedicando a llamar a los toros desde un burladero.

Para cerrar el tema taurino, se planteó si se debería aumentar el presupuesto del Carnaval. Rafa Comuñas y Ángel López Manzano coincidieron en que sí, porque “el toro es el buque insignia”, y porque “es necesario para tener mejores toros”, porque ahora no hay tantos como antes. José Luis del Solo considera que “no puedes dejar perder calidad”, mientras que para Carlos García Medina, “no hace falta gastarse más dinero, hace falta elegir bien”.

Fuera ya del tema toros, se consideró muy positivo el cambio de ubicación del desfile de disfraz callejero, ya que así no se interrumpe el desarrollo de los eventos taurinos, y los participantes pueden pasar con más calma. Carlos García Medina insistió en que la gente debe disfrazarse “aunque sea de cualquier cosa”, apostando eso sí porque sean cosas ‘caseras’, como restos de ropa vieja.

Para José Luis del Solo, las peñas deben involucrarse más “aunque sea un disfraz más sencillo en vez de una chaqueta con un número; para ponerse una chaqueta vale cualquier momento”. En materia de peñas, por cierto, Eugenio Bernal cree que “deben tener un baño”.

Se critica la creciente publicidad en la Plaza Mayor

Respecto a las condiciones de limpieza, se considera que se ha hecho una buena labor. En palabras de José Luis del Solo, “creo que está bien, somos muchos más para ensuciar que los que hay para limpiar”. Desde el público, Emilio Hernández cree que hay que meter a más gente para limpiar, aunque también hay que “civilizar a la gente y prohibir los botellines”. Asimismo, señaló que la publicidad en los balcones de la Plaza “se está yendo de las manos”, opinión compartida por Carlos García Medina: “hay demasiada publicidad, se rompe la imagen; lo suprimiría por estética”.

Como resumen final, Carlos García Medina y José Luis del Solo le dieron al Carnaval un “notable alto”, mientras que Rafa Comuñas le dio un “bien alto”, y Ángel López Manzano dijo que “en líneas generales ha sido un buen Carnaval”, con algún lunar como el del Lunes.

Al Carnaval 2018 le queda el Domingo de Piñata, aprovechándose para hablar durante la tertulia del cambio de ubicación registrado el año pasado, que ha sido bien aceptado, aunque Eugenio Bernal considera que “se ha perdido la esencia” de este día. Rafa Comuñas desveló que él era “crítico con el cambio”, pero “si hace mal tiempo, estás recogido, a cubierto, y no hace falta coche”. Por su parte, José Luis del Solo manifestó que le gustó el cambio, “con la gente comiendo junta”, siendo “la pena” que no haya vaquillas. Mientras, Carlos García Medina resaltó que ahora “es más accesible”, siendo además “una inyección para los hosteleros” en esa ubicación.