PortavozA, ni michismi ni fiminismi

Modisto. Toda la vida se usó la palabra “modista” tanto para femenino como para masculino, pero un día, un grupo de hombres influyentes se negaron a que les nombraran por un sustantivo que parecía femenino, y voilá, en un pis pas la gente lo aceptó, la RAE lo admitió y aquí no ha pasado nada. No hubo ningún revuelo. El feminismo en pleno no se alzó en armas exigiendo que se atuviera a lo que dicen las reglas gramaticales…. Nada, nothing, rien de rien.