El Real Madrid Castilla visita el Municipal el domingo ante un Guijuelo de vuelta a la racha

Jueves, 15 de febrero de 2018

GUIJUELO | Se ha decretado día de ayuda al club, por lo que los socios deberan adquirir entradas a lo largo de la semana. El encuentro se retransmitirá por televisión

El CD Guijuelo tiene una emocionante cita este fin de semana con el filial del Real Madrid, el Castilla, el domingo 18 a las 17:00 horas. El encuentro ha sido declarado día de ayuda al club, por lo que los socios deberán pagar para presenciar el enfrentamiento con el segundo equipo merengón. El encuentro se retransmitirá en directo y en abierto por Real Madrid TV.

El técnico del Guijuelo, Jordi Fabregat, señaló hoy al final del entrenamiento que el Castilla es un rival de muy alto nivel: "Veníamos de no ganar dos jornadas, y era importantísimo ganar en Ferrol. Lo conseguimos y ahora nos hemos plantado con una buena cantidad de puntos a 13 jornadas del final. Unas jornadas que nos tienen que ilusionar, y el primero es contra el Castilla este domingo. Un equipo goleador, atacante, un filial con muchas ganas, todos sus jugadores son buenos. Nos vamos a tener que aplicar para sacarlo adelante. todos los filiales le dan mucha intensidad al juego. No suelen ser tan contundentes en defensa, porque les interesa más jugar bien y ser ofensivos. Me gustaría que el Castilla se encontrara en el Municipal con el mejor Guijuelo de la temporada".

En cuanto a plantilla, únicamente Carlos Rubén por lesión y Kevin se quedan fuera, por lo que Fabregat contará con 20 jugadores: "Hemos recuperado a Ayala, que ya puede entrar perfectamente a jugar, y encima con buen nivel todos".

Finalmente, el técnico agradeció el apoyo a la afición y los animó a bajar el domingo: "Estamos muy agradecidos de ver al público animando y apoyando, en especial en días en que no es muy agradecido ver fútbol, como estos últimos días que ha hecho tanto frío y los aficionados estaban en la grada. Solo espero que en lo que queda de temporada, bajen todos los habituales y muchos más".

Por su parte, el guardameta Zarco debutó el pasado domingo contra el Ferrol: "Debuté con victoria, portería a cero. Estoy muy contento con haber jugado el pasado fin de semana. Sin embargo, esa no fue la mejor versión de mi juego. Llevaba mucho sin jugar y creo que puede mostrar un mejor rendimiento. Mi actuación fue correcta, pero siempre hay cosas que pulir. En cuanto a la titularidad, siempre que hay compañeros que hacen un buen trabajo es complicado, pero para eso se trabaja, para estar siempre disponible". En cuanto al inminente Madrid Castilla, Amador señaló que se espera un equipo muy dinámico: "Son gente joven, con muchas ganas de jugar y de demostrar que saben hacer buen fútbol. Habrá que estar preparados".

El defensa Ayala da por finalizada su baja por lesión y ya está disponible para el entrenador: "A nadie le gusta estar parado, y mucho menos por lesión, que siempre es peor que por sanción. Pero gracias a Dios ya está todo bien y a disposición del mister. Hubo un mal diagnóstico, que parecía que no había nada, y luego fue una rotura de dos centímetros y medio". ·Va a ser un partido en el que pueden darlo todo, o venir a sufrir, ya sabemos como son los filiales. Creo que al final vamos a hacer un buen partido, estamos en una buena dinámica y si planteamos un partido con intensidad y presión lo podemos sacar adelante".