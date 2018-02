Un francés conquista la Plaza de Ciudad Rodrigo

Domingo, 11 de febrero de 2018

CIUDAD RODRIGO | Crónica de Jesús Cid de la novillada en la que participaron Raphael Laurent, Juan Pérez Marciel y Pablo Sánchez Jaramillo

No lo logró Napoleón y su todopoderoso ejército en el 1812 y, mira tú por donde, lo ha conseguido un joven gallardo torerillo francés de Nimes.

Como ya ha demostrado Raphael Laurent “El Rafi” en las tientas de selección del Bolsín Taurino mirobrigense es un torero sin caballos con enorme proyección que a poco que se le dé medio regular, va a dar que hablar. El Triunfador del Bolsín 2018 es todo clase y elegancia, lo ve claro, anda sobrado y está para debutar con caballos. Recibió con soltura de capote al bravo novillo de Manuel Santos para hacer después un vistoso quite por afaroladas “gaoneras”, dejando claras sus cualidades e intenciones. No le hacía falta banderillear para poner al público de su parte y sin embargo lo hizo con frescura y facilidad. Ya con la muleta en la mano se planta de rodillas sometiendo por abajo al encastado novillo. Toda la faena rezuma torería, gusto, empaque y firmeza. Quieta la planta se va detrás de la muleta sin descomponer .Bien colocado ve novillo por todos lados rematando las series con profundos pases de pecho de pitón a rabo. Le arma un lio. Las vistosas y efectivas “luquesinas” finales no dejan lugar a dudas que es un chico preparado para mayores retos. Después de media y estocada entera el presidente le concede una rácana oreja.

Debido a la incomparecencia del segundo clasificado del Bolsín taurino, Jorge Molina, fue sustituido por el cuarto clasificado Pablo Sánchez Jaramillo. Todo entrega y ganas al chico de Salamanca con raíces Mirobrigenses, como ya dije en su día, le falta experiencia para un compromiso de estas características. Es verdad que ha progresado muchísimo desde que le vi en público hace un año, y si el animal se deja y mete la cara él lo lleva toreado con cierto garbo, pero si como le sucedió esta tarde, el novillo saca complicaciones, no tiene el oficio suficiente para resolver. Sufrió un par de volteretas sin consecuencias de las que salió aún mas decidido, lo que unido a que mató de forma fácil más que ortodoxa, le valió para cortar una oreja de cariño y reconocimiento al esfuerzo.

Más toreado está el vallisoletano Juan Pérez Marciel, y lo demuestra toreando con cierta facilidad de capote. Lo intenta en banderillas, con más interés que acierto. Ya con la muleta se muestra poderoso y sin concesiones a la galería. Torero de corte castellano con poder y cierto oficio va domeñando poco a poco al encastado eral que de primeras embiste con todo pero que se apaga pronto. Faena de menos a más a la que le sobra firmeza y le faltan destellos de calidad o algún detallito distinguido que echarse a la boca. Lo mata de una estocada entera en todo lo alto que le vale una oreja.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de ciudad Rodrigo. Novillada sin caballos para, en teoría, los tres primeros clasificados del Bolsín Taurino 2018 .El segundo Clasificado Jorge Molina no comparece debido a un accidente automovilístico cuando se desplazaba a Ciudad Rodrigo. En principio sin consecuencias graves, se le están haciendo pruebas médicas y se espera que toree el lunes de carnaval .Es sustituido por el cuarto clasificado Pablo Sánchez Jaramillo. Casi lleno en tarde entoldada y gris pero de aceptable temperatura.

Erales de Manuel Santos Alcalde, gordos y serios con cuajo de utreros. Destacó el bravo primero que embistió pronto, humillado e incansable. Aplaudido en el arrastre. Complicados, correosos y sin clase los otros dos.

Raphael Laurent “El Rafi”. Una oreja.

Pablo Sánchez Jaramillo. Una oreja.

Juan Pérez Marciel. Una oreja