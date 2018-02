Comunicado oficial del CF Salmantino UDS ante las últimas manifestaciones

Domingo, 11 de febrero de 2018

Asegura que “Ramón Calderé responderá de estas afirmaciones que solo pretenden con mentiras y opiniones interesadas herir al club, a sus jugadores y a sus responsables”

Ante las últimas manifestaciones, en las que se reproduce una conversación privada del entrenador con un aficionado, el CF Salmantino UDS ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta lo siguiente:

1.- Que Zona SVR no es peña oficial del club, ni está registrada como tal en el club, ni somos conocedores de sus miembros, ni de su origen o finalidad. Pero que respetamos en todo momento sus opiniones, decisiones y agradecemos su apoyo al club y su animación.

2.- Que lamentamos muy profundamente que una vez más, tengamos que sufrir ataques contra el club, y contra los que cada día luchamos por él.

3.- Que Ramón Calderé responderá de estas afirmaciones que solo pretenden con mentiras y opiniones interesadas, herir al club, a sus jugadores y a sus responsables.

4.- Que en la comida del viernes con el presidente, solamente se esperaba la dimisión del técnico, tal y como había apuntado en todo momento si los resultados no llegaban, dicha dimisión no llegó en ningún momento de la comida y solamente continuó el señor Calderé pidiendo unilateralmente disputar los siguientes dos partidos, lo cual por respeto a nuestra afición no se le ha permitido.

5.- Que nuestra lucha y compromiso por recuperar a la Unión sigue más intensa que nunca, que seguiremos siempre trabajando por el bien del club, por encima de comunicados, entrenadores despechados y demás actuaciones, que no tienen otro fin que el doblegar la voluntad firme de devolver a la Unión Deportiva Salamanca a la vida de todos los Salmantinos. Esto sabemos que va en contra de los intereses de “algunos”, muchos menos de los que pensamos, que ya tienen otro club al que animar, y que respetamos. Pues que sepan que no cesaremos en el empeño de recuperar el futbol profesional para Salamanca, y de recuperar a nuestra Unión en todo su esplendor.

6.- Que el club seguirá TRABAJANDO sin descanso para conseguir el objetivo.

AHORA ES EL MOMENTO DE QUE TODA LA AFICION ESTEMOS JUNTOS EN EL HELMANTICO, PARA LUCHAR JUNTO A NUESTRO EQUIPO POR EL ASCENSO Y NO HACER MÁS CASO A INJERENCIAS, QUE VAN EN CONTRA DE NUESTRO CLUB.