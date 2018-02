Calderé habla claro: “Los mexicanos son el problema”

Domingo, 11 de febrero de 2018

Con el fin de contar “la cruda realidad por la que atraviesa el CF Salmantino UDS”, @ZonaSVR, una cuenta de Twitter dedicada a la zona de animación del estadio Helmántico, ha hecho públicos unos mensajes de Ramón María Calderé, exentrenador del Salmantino UDS, en los que el técnico catalán reconoce que “a María se lo cargan por culpa de los mexicanos, por no ponerlos”. “Fue injusto”, añade.

En esta conversación vía whatsapp, Calderé dice: “Los mexicanos son el problema, sabía a lo que venía, lo acepte y me equivoqué y lo he pagado justamente”.

Reconoce que el grupo (los jugadores) están hartos porque Galván sale de fiesta y, sin embargo, juega. Calderé afirma que no le obligaron a alinearlo, pero que le “aconsejaron sutilmente”

Sobre las salidas y los fichajes

“Dela quiso armar lío en el vestuario, sabía que los mexicanos no lo querían, ni a él, ni a Valentín, ni a Jorge, ni a Ramos”, manifiesta el exentrenador del Salmantino UDS.

“Pedí que no se fuese Jorge, ni caso; pedí que se fuesen Diego Franco y Saúl, la mitad me hicieron caso”. Del mismo modo, reconoce que Ortiz y Durántez fueron peticiones suyas y que el segundo no pudo venir porque el Plasencia no le dejó salir.

También sobre los fichajes asegura que “los dos mexicanos (por Izazola y Chiapas) los han traído ellos, son buenos, pero necesitan tiempo”.

En su opinión ahora hay una plantilla muy competitiva, “estoy seguro del ascenso”. En cuanto a su sustituto, califica a Pablo Cortés como un técnico “muy bueno, tácticamente genial, un buen chico”. Además, sostiene que “en el vesturario hay grandes profesionales y grandes jugadores”

Finalmente elude hablar sobre su relación con el presidente Carlos Martín: “ Prefiero no comentar por respeto a la afición, os deseo lo mejor y a por el ascenso”.