Roberto Brasero preside una matanza protagonizada por la huida del cochino

Sábado, 10 de febrero de 2018

GUIJUELO | El cerdo intentó huir de su destino siendo perseguido por los matarifes. El conocido hombre del tiempo de Antena 3 fue nombrado matancero de honor

Guijuelo ha vivido hoy una nueva jornada de matanza con emoción incluida, puesto que el cerdo ha sido doblemente protagonista al huir de la plaza de la matanza justo antes del sacrificio. El marrano fue perseguido durante unos minutos por los matarifes y decenas de vecinos antes de ser devuelto a la plaza para el despiece. En cuanto al resto de protagonistas, Roberto Brasero, periodista de Antena 3 y conocido hombre del tiempo, fue investido matancero de honor en una soleada jornada con numeroso público.

La plaza de Castilla y León ha vivido hoy la segunda jornada de matanza, la dedicada a los visitantes, en la que no han faltado nombres propios como el del matancero de honor de la jornada, Roberto Brasero. “He venido aquí reivindicando el frío, porque sin frío no hay jamón. Es un producto además difícil de olvidar, porque una vez que lo pruebas ya no se te olvida”, comentó el encargado de la sección meteorológica de Antena 3, quien destacó además que aún queda invierno por delante: “Hay que seguir curando productos ibéricos, así que aún quedan días de frío por delante”. Le acompañó Javier Gallego, también periodista de Antena 3 y veteranod e la matanza, quien actuó como director de ceremonia en la jornada de hoy. Por parte del Ayuntamiento de la villa estuvieron presentes hoy la concejala de Turismo, Sandra Méndez y la de Familia y Bienestar Social, Yolanda Alonso, todos ellos recibidos por el anfitrión y organizador Jesús Merino.