“Tengo la palabra del delegado de la Junta para hacer el consultorio en las Eras”

Domingo, 11 de febrero de 2018

Del resultado de las elecciones municipales del 2015, con tres partidos en las urnas, salió un mapa político en Villarino de lo más plural y complicado. El Grupo Villarino y Cabeza ganaba las elecciones al PP por 11 votos y lograba tres concejales, mientras que los populares se quedaban con dos, los mismos que el PSOE, aunque a una mayor distancia en sufragios. De la tensión surgida durante la campaña electoral nacieron posiciones irreconciliables, y de ahí que naciera el acuerdo entre PP y PSOE para formar equipo de Gobierno. En principio se trataba de un pacto considerado ‘contranatura’, pero con el paso del tiempo ha ido afianzándose no sin algunas que otras discrepancias.

Por esta razón, el regidor villarinense recuerda que presidir el Ayuntamiento en este tiempo no ha sido tarea fácil, pero sobre todo porque además estaban obligados a hacer frente a una deuda que rondaba los 2,5 millones de euros, una cifra insalvable casi para cualquier pueblo con 900 habitantes, aunque en este caso el canon de su central hidroeléctrica ha facilitado bastante las cosas.

El equipo de Gobierno, que preside el popular Julián Martín, ha logrado reducir la deuda en el transcurso de la actual legislatura en algo más de 1.000.000 de euros, circunstancia que cabe destacar si se tiene en cuenta que “se han mantenido todos los servicios, se ha generado empleo –sin llegar a las cifras de hace 15 años de vacas gordas– y hemos tenido unas fiestas dignas cada año”, señalaba a este diario el regidor.

Para ello también han contado con la inestimable ayuda de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, lo último: la creación de la Ruta del Vino Arribes, impulsada por el alcalde villarinense y a punto de dar el último paso hacia la certificación con medio centenar de socios inscritos. Algo similar al proyecto Club Viajero, aquí solo con el apoyo de la institución provincial, donde Julián Martín ha encontrado en Javier García, diputado de Turismo, un puntal importante y “al que tengo que agradecer expresamente, y al presidente, Javier Iglesias, su apoyo”.

También gracias a la Diputación se han construido varios reductores de velocidad y se ha ensanchado la carretera desde la Revuelta al cruce de la Rachita con espacio para aparcamientos, aceras y alumbrado. Otra de las obras destacadas fue el asfaltado de la carretera que une Cabeza de Framontanos, localidad aneja, y Trabanca Y en el ‘haber’ de la Junta están los 50.000 euros para la Ruta del Vino y la ruta de miradores, actuación que se verá implementada ahora con un acceso al Molino del Pasadero.

Por su parte, el Ayuntamiento ha construido 39 nichos y se han blanqueado las paredes del cementerio, se han instalado nuevos aparatos en el parque biosaludable de las eras, “se ha arreglado el tejado del polideportivo, que era una gotera”, recuerda Martín, y se ha pavimentado el acceso peatonal desde la carretera de Pereña a la cooperativa. También se han quitado las goteras en la residencia y “se compró una máquina que enfría el agua y que la pueden beber los mayores, que se merecen todo”, además de pintura y mosquiteras.

Además, Julián Martín destacaba las actuaciones de limpieza en Ambasaguas y en el Teso de San Cristóbal, “que hacía años que no se veían tan limpios esto parajes y por lo que incluso nos han felicitado”. Asimismo, se han sustituidos las redes de abastecimiento y saneamiento Detrás de las Casas, Cuesta y Camino Pereña, “y todo esto cuando menos dinero ha entrado en el pueblo, además de reducir la deuda y crear empleo”, señala Martín.

En cuanto a proyectos de futuro y que espera lograr, el alcalde recuerda que “tengo la palabra del Delegado de la Junta para construir el consultorio nuevo sobre el proyecto inacabado de las Eras, y si es posible, iniciar el enlosado de la plaza con piedra, emplear ahí al menos una parte de los Planes Provinciales. Esto me parece importante, me gustaría acabarlo, aunque no hay tiempo suficiente, por eso al menos quería dejarlo lo más avanzado posible”.

Esto y no pocos esfuerzos, han permitido que lo transcurrido de legislatura se haya reducido la deuda en más de 1.000.000 de