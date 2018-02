Pregón íntegro de Popy Vegas para inaugurar las Casetas de la Plazuela del Buen Alcalde

Jueves, 8 de febrero de 2018

CIUDAD RODRIGO | El pregón fue pronunciado a primera hora de la noche del jueves

Ensalada narrativa y de verso, aliñada con amor, cariño y realidad.

Estamos todos reunidos

En esta plaza sin igual

Y si ustedes lo desean

Yo el pregón puedo empezar.

Alegres y despiertos

Contentos y hambrientos

O quizás un poco sedientos.

Por eso les digo de corazón

Que aunque yo del pregón

Pueden ir bebiendo del porrón.

Pero solo les pido un favor

Y es que me guarden un poquito

Ya que acabo muy prontito.

Y si tienen farinato

No lo guarden para otro rato

Eso sí, cómanlo con moderación

Que luego viene el apretón.

Otra cosa les tengo que decir

Es que no saben lo orgullosa que me siento

De vivir este carnaval un poquito más por dentro.

Y a pesar de que algunos me tomen por loca,

Yo en mi defensa diré que solo quería dar la nota.

Digo la musical, tampoco penséis que estoy tan mal.

Por eso les propongo un plan

Y es que estos carnavales

Los disfruten como el que más.

También quiero nombrar a las peñas

Diciendo que me esperen con la barra llena.

Nos lo toméis muy mal

Que esto es una broma como buena juglar.

Y para comenzar con el pregón

Tengo que decir que pueblo de Miróbriga es el mejor.

¡Mirobrigenses! ¡Qué ganas de decir esta palabra!

Había intentado hacer el pregón en verso

Pero resultaría demasiado adverso.

Por eso lo he hecho narrativo

Ya que es mucho más comprensivo

Adecuado para la ocasión

Y que mola mogollón. (No encontraba otra palabra que rimara la verdad)

Buenas noches a todas y a todos los que estáis aquí reunidos en la plaza del buen alcalde esta noche, en nuestra plaza. Es un verdadero placer poder estar aquí, y ser pregonera de las peñas de las casetas de este año 2018, es todo un orgullo. Me alegra tanto que nos hayamos podido juntar todas y todos. ¡Toda la pandilla! Que nunca coincidimos. No sabéis lo agradecida que me siento de poder compartir estas palabras con vosotras y vosotros, y poder inaugurar las peñas y esta noche del jueves de casetas. Porque yo más que de inaugurar soy de las que las cierran, por eso me sorprendió cuando dije ¡Anda, si soy pregonera!

Por si no me conocéis, me voy a presentar. Os puedo decir que soy bastante maldita y en algunas ocasiones trovadora medieval. Soy persona, soy mujer y soy actriz, entre otras tantas cosas, y me llamo “Popy Vegas”. No nacida, pero si criada, por eso, tengo que decir que soy Mirobrigense y una gran parte de mi corazón le pertenece a esta hermosa Ciudad.

Cuando me ofrecieron el honor de poder hacer el pregón del Jueves de casetas, me entró un poco el miedo, y eso que a mí me gusta hablar, y en público ya ni os cuento, pero esta vez era distinto. Me puse a pensar en la responsabilidad que con lleva hablar de mi Miróbriga, de mi hermosa Ciudad Rodrigo, delante de tanta gente que la admira. Cuando me lo propusieron, lo primero antes de confirmar, reflexione y me di cuenta que Ciudad Rodrigo es una pieza muy importante en mi vida, por lo tanto retiré el miedo y las inseguridades y acepté. Acepte por poder haceros un regalo a vosotras y vosotros, hacerle un regalo a esta hermosa ciudad y hacérmelo a mí. A todas y todos. Y más en esta noche tan especial como es el jueves de casetas, la inauguración de nuestras peñas, y la espera del ansiado y especial campanazo para dar comienzo al carnaval del toro.

Desde el primer día me puse a buscar información por libros, por páginas, hablé con Mirobrigenses. Contrastaba toda la información que me habían dicho, y aun así sabía que me faltaba algo. Una pieza clave para que toda la ciudad estuviera unida. No sabía lo que era. No era la historia, no era lo gastronómico, ni lo social. No, nada de eso. Pero un día, cuando estaba hablando con una persona, lo descubrí. Como algo mágico apareció. Lo encontré a través de sus ojos. Se veía como salía perfectamente. Y pensando, me di cuenta que todas y cada una de las personas con las que había hablado, también lo tenía. Le brotaba del corazón directamente a los ojos. Salía y se expandía por toda la ciudad. Es algo que solo podemos encontrarlo en nuestro interior y a lo que corresponde la palabra “Sentimiento”.

El sentimiento y el orgullo de sentirnos Mirobrigenses, “Farinatos”. El sentimiento de saber que tenemos uno de los pueblos más bonitos de España, y para nosotros también del mundo. El sentimiento de emoción cuando nada más entrar vemos las tres columnas, y el de tristeza cuando nos marchamos. El poder pasear por sus calles sabiendo que estás en casa, en el hogar. Ciudad Rodrigo sorprende mucho más de lo que pensamos. Ciudad Rodrigo enamora, a los más pequeños, a los jóvenes y no tan jóvenes, a todas y todos. Ciudad Rodrigo enamora desde el primer segundo. Sería fabuloso que muchos de los jóvenes pudieran vivir aquí y desarrollar sus sueños. Nuestros sueños. Los jóvenes. Los jóvenes tenemos que partir, tenemos que marcharnos para poder conseguir lo que nos proponemos. Los jóvenes mirobrigenses nos vamos y no porque queramos. Ciudad Rodrigo debería cuidar a esos jóvenes que se van, que nos vamos para poder formarnos. Esos jóvenes que añoramos nuestra ciudad, nuestra tierra. Esos jóvenes que son el futuro. Esos jóvenes que son la clave para que las cosas cambien y avancen. Porque el resto de jóvenes volverán a casa por navidad, pero nosotros volvemos por carnaval. Y ese, ese es el verdadero sentimiento.

Recuerdo desde que soy muy pequeña los carnavales. Los jueves de casetas. Parece que me estoy viendo ahí, escuchando el pregón como todos los años y cada vez con más ilusión. Y la apertura de las peñas. Un momento muy importante, un momento mágico, cuando los peñistas suben las chapas de las barras y abren sus puertas. Ahí también encontramos el sentimiento. Hablo en mi nombre, y creo que en nombre muchos. Nos sentimos muy agradecidos por todo lo que hacéis, por todo lo que se respira en esta noche de casetas y porque gracias a vosotros podemos vivir esto un año más. Peñistas gracias por vuestro esfuerzo, porque gracias a vosotros, también lo podemos disfrutar el resto. Gracias a todos y a cada uno de vosotros, también a los que no están o no pueden estar y han trabajo igual de duro, para que la magia del jueves de casetas este siempre presente.

Yo que estudio fuera, que mi lugar de residencia habitual ahora mismo, no es Ciudad Rodrigo. Tengo que decir que siempre, siempre intento que este pueblo se conozca más. Tenemos unos carnavales maravillosos, una feria de teatro mágica, una feria medieval que cada año va creciendo y creciendo. Tenemos unas gentes hermosas, tenemos gente que verdaderamente se deja la piel por hacer cosas. A mí me gusta esa gente, la que se deja la piel cuando hace las cosas, por eso admiro tanto a estos peñistas que preparan todo con la mayor de las ilusiones. Por eso admiro tanto a mis compañeros Sergio Olvidado y Vasi, a Pablo Moreno y al equipo de Contracorriente producciones, a Manolo y Mirian junto al equipo de Civitas y Rodericus, entre otros. Siempre he pensado que para poder ser diferente, hay que trabajar muy duro y buscar la esencia de las cosas. Buscar la esencia en las cosas simples, donde todo el mundo solo ve cosas cotidianas. Ahí está la diferencia. Ahora les voy a pedir que todos ustedes cierren los ojos, respiren y se pongan una mano en el corazón. ¿Lo sienten? Eso es pura esencia. Yo quería que mi pregón fuera un poquito más especial. Me apuesto que todos ustedes conocen los carnavales como la palma de su mano. Por eso yo no he querido venir aquí a contarles sobre que tratan los carnavales. Todas y todos los conocemos de sobra, unos más en la Kui, otros en amayuelas, otros en el charro, otros en el patio o en el arco y otros de la mano de mamá y papá todavía. Cuando crezcan, ya veremos donde pasan los carnavales. Eso sí. Primero el jueves de casetas en la plaza del buen alcalde y el viernes quedamos en el árbol gordo, aunque este año cambiaremos a los pinos, para subir al campanazo. Encima este año, no vamos a quedar solo 45 minutos antes, sino que desde las 4 de la tarde vamos a celebrar esos 10 años que llevamos con el campanazo y a disfrutarlo muchísimo.

Me siento muy afortunada, de poder decir que soy de Miróbriga, de poder vivir los Carnavales del todo, de poder sentirlos. Me siento muy afortunada con el calor que me da la gente de esta ciudad. De poder sentirme nerviosa cuando por primera vez tocan la campana gorda. Por primera y por última, porque siempre me emociono. Pero de lo que más me siento orgullosa es de poder compartirlo con la gente, con mi gente, con vosotras y vosotros. Y obviamente, también me siento muy afortunada de poder dar este pregón. Me habéis hecho un gran regalo.

Las personas nos ayudan hacernos. Y a mí hoy peñistas, me habéis hecho un poco más. Solo espero que en vosotros sigua el sentimiento, la esencia y que siempre os dejéis la piel por hacer las cosas.

Gracias a todos y a cada uno de vosotros y vosotras por escucharme, por darme calor. Gracias a los que me acompañan día tras día. Mi madre María José, mi hermana Raquel. Gracias a mi padre Manolo. A mi familia, mis tíos, tías, primos y primas. Gracias a mi abuela Elena Fernández, y a mis abuelos, Juanito Vegas, Gerardo Enríquez, y mi abuela Ángela Hernández, que sé que me acompañan siempre. Mi familia directa e indirecta. A mi compañero Javier. A mi peña el Dsk, y a todas y todos los que me acompañan en el camino. Muchas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a todas las autoridades que lo componen. Gracias a Azahara y a Chicho por pensar en mí. Y gracias a todas vosotras y vosotros por acompañarme en la noche de hoy.

Pero sobretodo y ya que son los protagonistas

Quiero agradecer a los peñistas.

En la plazuela del buen alcalde

Esta noche y mañana por la tarde.

Porque ahora que empieza carnaval

Estas peñas lo disfrutan como los que más.

Amigos del tema, Asociación charra del caballo,

La gresca, el escándalo, los pacíficos,

La polémica, el cuerno, los colgaos

Águeda, peña defrancia y estamos en ello.

Gracias una vez más.

También tengo que decir que esta noche

Beban con moderación

Que sino mañana viene el resacón.

Eso sí, ni os penséis el disfrutar

Porque todos y cada uno de vosotros

Os lo merecéis como los y las que más.

Y para finalizar y dar comienzo a esta apertura de las casetas me gustaría que todos entonáramos algo que nos gusta mucho:

Estaba entre la amapola, a la caridad y el forastero, pero he preferido que todas y todos alcemos las voces y cantemos eso que dice:

Ya estamos todos aquí, con muchísima ilusión, la alegría empieza ya, al llegar el carnaval. La campana gorda que en la torre, colocaron de la catedral, volverán a fundirla de nuevo, porque dicen que suena muy mal.

Eso dicen por ahí, no sabemos si será, la alegría empieza ya, al llega el carnaval.

Farinatos y Farinatas. ¡Viva el carnaval del toro! ¡Vivan las peñas! ¡Viva nuestra bonita ciudad y todas y todos los Mirobrigenses! Muchas gracias y disfruten siempre.