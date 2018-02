Mélody, la atracción de las Ferias y Fiestas de Vitigudino

Jueves, 8 de febrero de 2018

La conocida cantante por ‘El baile del gorila’ y más recientemente por su participación en el concurso ‘Tu cara me suena’, actuará el 11 de agosto

Mélody, la famosa cantante que de niña interpretara ‘El baile del gorila’ y más recientemente participante en el programa de Antena 3 ‘Tu cara me suena’, estará el sábado 11 de agosto en Vitigudino con motivo de la celebración de sus Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Socorro. Si el año pasado fue Soraya la que llenó la plaza vitigudinense, este 2018 se espera que sea la carismática cantante la que dé el golpe de efecto en la comarca de Vitigudino. Como el año anterior, la actuación de la estrella del verano tendrá de acompañamiento ala orquesta Clan Zero, por lo que el comienzo de las Ferias de Vitigudino no puede ser más atractivo.

Días posteriores, 15 y 16 de agosto, las noches estarán amenizadas por las orquestas Nazaret y Cordosom, más accesibles económicamente que las que actuarán durante las fiestas del Corpus entre los días 31 de mayo y 2 de junio. Así, la primera de esas noches será amenizada por Tanzania, orquesta que dejara un excelente sabor de boca en las Ferias 2017. Y las dos primeras noches e junio tendrán a dos viejas conocidas del público vitigudinense y de la comarca, la primera será Cañón, poco que decir nuevo de una de las mejores orquestas de la zona noroeste de la Península; y el sábado de Corpus será para La Huella, grupo que el año pasado experimento una gran evolución respecto a lo que venía ofreciendo los últimos años.

La Comisión de Festejos constituida días atrás y de la que forman parte responsables del Ayuntamiento y representantes de varios colectivos, ha valorado la elección de estos espectáculos. A este respecto, el alcalde de la localidad, Germán Vicente, señalaba a este diario que desde el Ayuntamiento y desde la Comisión de Festejos se seguirá trabajando para terminar de conformar ambos programas de fiestas, con actividades tanto de día como de noche. Así, el calendario de actuaciones queda de la siguiente manera:

Fiestas del Corpus

Jueves 31 de mayo: Orquesta TANZANIA

Viernes 1 de Junio: Orquesta CAÑÓN

Sábado 2 de Junio: Orquesta LA HUELLA

Ferias y Fiestas

Sábado 11 de agosto: Actuación de MELODY que dará paso al grupo CLAN ZERO

Miércoles 15 de agosto: Orquesta NAZARET

Jueves 16 de agosto: Orquesta CORDOSOM