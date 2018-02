El PP denuncia que alrededor del 70% de las contrataciones del Ayuntamiento se encuentran “en fraude de ley”

El Partido Popular ha explicado este martes que “alrededor del 70% de las contrataciones del personal del Ayuntamiento se encuentran en situación de ‘fraude de ley’ ya que deberían estar modificadas y echas indefinidas”.

En un encuentro con los medios, la portavoz popular, Carmen Familiar, explicaba como “muchos de los puestos de trabajo que hoy están ocupados por personal temporal pueden ser declarados judicialmente indefinidos, puesto que las contrataciones realizadas son consideradas fraudulentas y para su revisión no se han observado los principios necesarios para el empleo público” y destacaba que este abultado porcentaje de los actuales trabajadores del consistorio “arrastran una situación generada en las legislaturas del PSOE, por lo que pedimos se regularice una situación que, según informa intervención es fraudulenta’.

Familiar resaltaba como, a pesar de la situación generada, “sabemos que el problema de personal es complejo, viene arrastrado de muchos años. Nosotros estuvimos en la mesa de negociación del convenio, sabemos cómo está el tema pero sea como sea pedimos al Equipo de Gobierno que dé pasos para solucionar esta situación de manera definitiva”.

Al margen de esta cuestión, la líder de los populares peñarandinos mantenía la petición realizada en Pleno para la formalización de contratos de suministros ya que, según afirma “o bien no existe o se han prorrogado ilegalmente” señalando a las comunicaciones telefónicas, combustible, paquetes informativos o lecturas de contadores de agua, entre otras, como principales afectadas de esta situación. Un tema, que afirman se mantiene en el tiempo, y que demuestra según expone “la inacción del equipo de gobierno ya que llevan tres años en el cargo y no han sido capaces de atender las peticiones del Interventor municipal sobre esta cuestión”.

El Matadero y su problemática también eran protagonista, algo sobre lo que Carmen Familiar se muestra especialmente molesta al afirmar que “se han dejado prescribir 252.000 euros, eso está en los informes. Incluso se han dictado sentencias judiciales en las que se tildaba de ‘temerario’ al Ayuntamiento por no personarse a defender los acuerdos adoptados en Pleno, y todo ello gestado durante el gobierno del Partido Socialista. Esto debe saberlo el ciudadano”.

PRESUPUESTOS

En relación con los Presupuestos 2018, aprobados en la noche de ayer con los votos positivos del PSOE y los negativos del PP, Carmen Familiar afirma que “no son realistas”, mostrando su descontento ya que, tal y como defiende, “se nos entregaba la documentación con el tiempo mínimo legal para poder estudiarla ni si quiera han hecho reuniones previas para que nuestro grupo pudiera aportar propuestas”.

Según Familiar, parte de las inversiones contempladas “son las no ejecutadas en 2017, amén de aquellas que ya están realizadas sin consignación presupuestaria” y añade que, a la vista de todo ello, “queda claro que los gastos están presentados a la baja y los ingresos al alza…pedimos que los Presupuestos sean reales, que no vendan inversiones que realmente ya están hechas o se duplican, haciendo la demagogia barata al realizar comparativas con las inversiones realizadas por el Partido Popular la anterior legislatura, cuando saben perfectamente que la realidad económica de aquel momento no era la misma” y añade que, a su juicio, con este documento económico, “quizás busquen más el aplauso o el voto que la verdad”.