El CF Salmantino UDS busca volver a la senda del triunfo en el aplazado en Almazán

Martes, 6 de febrero de 2018

Después de caer el pasado domingo en La Bañeza, el CF Salmantino busca iniciar este miércoles (La Arboleda, 19 horas) ante el Almazán una buena racha después de los reveses sufridos en las últimas jornadas, en las que se les han escapado varios puntos que tuvieron al alcance de la mano.

Será en partido correspondiente a la jornada 20 que se aplazó hace un mes y tendrá el terreno de juego como protagonista ante el intenso temporal que azota estos días a toda España, aunque en principio, el partido se va a jugar.

El equipo charro, además, podrá contar con sus nuevos fichajes invernales, excepto Emilio, que esa jornada estaba inscrito con su anterior equipo, el Atlético Astorga. Sin embargo, Calderé sí podrá contar con Ortiz y con los mexicanos Izazola y Jehu. Los dos primeros ya han debutado con el equipo blanquinegro.

Aun así, la expedición salmantina viajará con diecisiete futbolistas, todos los disponibles e instantes antes el técnico realizará un último descarte. Miguel Ángel, que cumple sanción, Martín Galván, con problemas en un pie, y Emilio, por la razón antes esgrimida, son las bajas del equipo blanquinegro, que tratará de dar un paso en firme en la tabla para meter presión al resto de rivales en play-off.

Lista de convocados: Rodri, Tomás Echagüe, Tyson, Coque, Álvaro Tejedor, Marco Iván Pérez, Mansour, Juanan, Amaro, Caramelo, Saúl Villalobos, Jehu, Ortiz, Murci, Garban, Izazola y Sergio Ramos.

Bajas: Miguel Ángel (sanción), Martín Galván (lesión) y Emilio (requisitos federativos).

Calderé: “Peleamos y sufrimos porque queremos estar más arriba. Lo conseguiremos”

Ramón Calderé comparecía ante los medios en la previa del partido de mañana en Almazán, que fue aplazado por la nieve en enero y que también sufre la amenaza del temporal, aunque el propio técnico dejaba claro que “si viajamos es para jugar. Ya se lo dijimos al Almazán”, comentaba.

Además, antes de responder a las preguntas de los periodistas hacía balance del último encuentro. “No quiero justificarme en absoluto, pero el fútbol no fue justo. Más allá de que nunca he dicho nada de temas arbitrales, en un mismo partido que te anulen dos goles”.

Sin embargo, no entró a valorar el futuro a nivel clasificatorio. “Yo soy un luchador nato de por vida. Si alguno en Salamanca me quiere ver liquidado si tengo que morir moriré pero soy un luchador nato. No me han regalado nada. Ya dije que preveía que iba a ser una de las situaciones más difíciles, pero aun así esto me da más argumentos para seguir peleando porque creo en la materia prima. Peleamos y sufrimos porque queremos estar más arriba y estoy convencido de que lo conseguiremos”.

El técnico reconocía que “a partir de mañana habrá un pequeño cambio porque me veo en la obligación de buscar otras soluciones tácticas. Si tenemos cuatro puntas a lo mejor jugar con tres para tener más potencial ofensivo”. Respecto al rival dejó claro que “es una salida dura primero por las características del campo, pero espero que hagamos un partido parecido al del domingo porque estoy contento y sólo cambiar el resultado, la efectividad en ataque”.