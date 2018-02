La Justicia anula el Plan de Gestión del Lobo de la Junta de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el Plan de Conservación y Gestión del Lobo por falta de informes independientes que avalen establecimiento de medidas de control y aprovechamiento cinegético que se disponen en el decreto que 14/2016, ha informado en un comunicado la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL, que había presentado un recurso contencioso administrativo y subraya que el fallo se enmarca en una «continua desatención» de la Junta a la normativa ambiental.

El fundamento básico de la sentencia es que el decreto no se atiene al procedimiento debido aunque, no obstante, según ASCEL la sentencia no apunta a un mero defecto de forma, sino que traslada hechos recogidos en la demanda. Como también refleja la sentencia, según el comunicado, «se actúa sin fundamento ni razón, como si los cuentos infantiles pudieran guiar las disposiciones normativas de una Administración Pública».

ASCEL ha subrayado que la sentencia implica «un antes y un después» en la consideración legal del lobo en España, tanto por la proporción y ubicación geográfica de Castilla y León con respecto al rango de distribución de la población ibérica de lobos, como por suponer la primera ocasión en la cual un plan plurianual (sólo vigentes en tres comunidades) es anulado íntegramente.

Fuente: El Norte de Castilla