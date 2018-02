El 3º Día | 5 Febrero | El Ciudad Rodrigo dejó encerrado en el campo al trío arbitral

Lunes, 5 de febrero de 2018

[HILO MUSICAL]

“El coro del Departamento de Policía de Nueva York” > En la noche del domingo se disputó la LII Superbowl -así, con números romanos- de la historia, que midió al equipo dominador de los últimos años, los New England Patriots (que podía haber igualado el récord de 6 Superbowls ganadas por Pittsburgh Steelers) y a Philadelphia Eagles, que acabaron consiguiendo el primer trofeo Vince Lombardi de su historia, completando el círculo de grandes títulos de la ciudad de Philadelphia (que ya tenía entorchados de NBA, NHL y MLB).

En la retransmisión que hizo Movistar+, hubo un par de momentos en que sonó la frase ‘El coro del Departamento de Policía de Nueva York’, en palabras de dos de los comentaristas, Andrea Zanoni y Miguel Ángel Calleja. Se trata de algo que dicen ambos al unísono cuando coinciden a la hora de decir algo. Esa frase del coro no tiene ningún sentido concreto, y menos en relación con la NFL, pero la frase en sí está inspirada en una canción, Fairytale of New York, de un grupo llamado The Pogues. Sirva como curiosidad para cerrar la temporada de NFL. Como dicen en Los Simpsons, sólo quedan 7 meses para la nueva temporada.

[MOMENTOS FdS]

- Sin consuelo : Este fin de semana han tenido gran protagonismo los árbitros, empezando por el que dirigió el encuentro de benjamines de la tarde del sábado entre Ciudad Rodrigo y Barrio El Zurguén B. En un momento dado, un jugador del Barrio El Zurguén B cometió penalty ‘sin querer’ al darle con la mano al balón. El jugador arrancó a llorar, y el colegiado, cuyo nombre completo según la web de la Federación es Carlos David Téllez De Meneses Martín, se acercó a consolarle antes de permitir que se lanzase el penalty. Una vez lanzado, y como lo marcó el Ciudad Rodrigo, el chavalín arrancó otra vez a llorar, acercándose de nuevo el árbitro a consolarle.

- Clase práctica para tirar una falta : Este mismo árbitro dejó una imagen muchísimo más curiosa en la última jugada del partido, en una falta a favor del Barrio El Zurguén: el colegiado se acercó al portero mirobrigense para enseñarle a colocar la barrera. Por cierto, que este árbitro fue protagonista en noviembre de 2016 cuando ayudó a salvarle la vida a un jugador del Juvenil del Promesas de Villoria que se quedó sin conocimiento tras un encontronazo.

- Otra original celebración del Benjamín : El equipo Benjamín es uno de los más creativos en lo que a celebraciones se refiere, como se pudo comprobar de nuevo a la conclusión de ese partido mencionado. En esta ocasión, todos se quitaron las camisetas y se pusieron en orden.

- No se animaron : Iban las Águedas camino del Ayuntamiento para ser recibidos por la Corporación cuando las vio desde la línea de meta del Cross del Carnaval el speaker del evento, Chuchi Caridad, quién las animó a participar en la carrera, ya que también iban ataviadas de forma especial y podían encajar bien en el Cross. Pero no se animaron.

- La huella de ‘Que baje Dios y lo vea’ : La película Que baje Dios y lo vea ha dejado mucho poso en Ciudad Rodrigo. Además de arrasar en la taquilla del Cine Juventud, en la mañana del domingo le hicieron un homenaje durante el Cross del Carnaval. La imagen fue compartida en redes sociales, dándoles las gracias el propio director de la película, Curro Velázquez, así como algún actor.

- En dirección contraria : Uno de los componentes de esa recreación, Adrián Píriz, tras subir en los primeros puestos de la carrera, se dio la vuelta para subir de nuevo con sus compañeros ‘de película’. Aprovechando que llevaba silbato al ir de colegiado, se fue abriendo camino entre los atletas que subían ‘en dirección correcta’.

- Ánimos para Rubén y Chamorro : En el encuentro de la tarde del domingo en el Francisco Mateos entre Ciudad Rodrigo y Júpiter Leonés B, se mandaron ánimos a dos jugadores de fútbol: por un lado, a un chavalín del Navega, Rubén, que está luchando contra un cáncer; y por otro lado, al capitán de Unionistas, Chamorro, que se está recuperando de un grave problema ocular y no podrá volver a jugar esta temporada.

- Encerrados : El trío arbitral que dirigió el partido en el Francisco Mateos en la tarde del domingo quedó literalmente encerrado en el campo a la conclusión del encuentro. Su actuación no dejó contento a nadie (aunque salvo un posible penalty no influyó en el resultado), pero ni mucho menos ese encierro fue un ‘castigo’ del Ciudad Rodrigo, sino que fue obra y gracia de los propios árbitros.

Nadie sabe cómo fue posible, pero los colegiados se entretuvieron tanto en salir de su vestuario que, cuando lo hicieron, ya se había ido todo el mundo del campo, no solo los jugadores de los equipos (con todo lo que tardan habitualmente en ducharse), sino también los integrantes del Ciudad Rodrigo que se encargan de recoger todo, además de los responsables del bar.

Total, que el trío arbitral se encontró encerrado dentro del campo, llamando al parecer a la Federación para que dieran el aviso y alguien fuera a abrirles la puerta.

- El peor árbitro de la historia : Ya que estamos hablando mucho de árbitros, vamos a enlazar una historia contada en Twitter por Eibar-Sestao…X sobre ‘el peor árbitro de la historia’ (https://twitter.com/eibarsestaoX/status/959525060359966720). En las crónicas que se enlazan se encuentran frases como “la vergüenza que padecen hasta sus asistentes”, “había veces que nadie en el campo sabía lo que había pitado” o “Como poco, se puede decir de él que es desconcertante”.

- Los peligros de la Wikipedia : Siempre se han resaltado los riesgos que tiene la Wikipedia a la hora de usarla como fuente para ciertas cosas ya que puede ser fácilmente manipulable. Es lo que ha pasado con un jugador de fútbol francés, al que le alteraron la ficha colocándole como un gran goleador, picando el anzuelo un club lituano que recurrió a buscar información a ese lugar. La historia completa se puede leer aquí: https://es.besoccer.com/noticia/le-colaron-un-fichaje-tras-creerse-sus-falsas-estadisticas-en-wikipedia-371901.

- Encuentra los idénticos : Con motivo del cierre del mercado de fichajes en 1ª, en Gol hicieron un especial con conexiones con reporteros para informar de la última hora de cada uno de los 20 clubes. Así, hicieron un multipantalla cuál programa de Antonio García Ferreras en el cual aparecía un reportero para hablar de cada club. Sin embargo, no había 20 conexiones, sino que algunos reporteros estaban repetidos. Pueden jugar a encontrar las diferencias:

[EN TWEETS]

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 20PJ|32GF|20GC > 10 goles: Alberto Martín; 6 goles: Maza; 5 goles: Alberto García; 3 goles: Carli; 2 goles: Pando y Sergi; 1 gol: Dani Crespo, Javi Moríñigo, Wiki y Adrián Gallego

+ X7, 16.00h., en Onzonilla (León), frente a la Onzonilla

| JUVENIL A - 14PJ|47GF|24GC > 16 goles: Agudo; 8 goles: Jesús; 6 goles: Omar; 5 goles: Samuel; 4 goles: Víctor; 2 goles: Miguel Ángel; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, Sergio y Juanjo; +1 en P.P.

+ Después de Carnaval, en casa, frente a Unionistas B

| JUVENIL B – 16PJ|56GF|51GC > 14 goles: Diego; 6 goles: Miguel Ángel y José Manuel; 5 goles: Luis; 4 goles: Jesús Mari, Javi Casti y Javi Martín; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Jorge; 1 gol: Álvaro, Iván, Koke y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ Después de Carnaval, fuera de casa, frente a Trinitarios

| CADETE – 14PJ|22GF|44GC > 9 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 2 goles: Alberto y Raúl; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani y Antonio

+ Después de Carnaval, en casa, frente a Villamayor

| INFANTIL – 14PJ|24GF|73GC > 10 goles: David Torres; 4 goles: Guille; 3 goles: Luis Criado y Álvaro Castaño; 2 goles: Álvaro Iglesias; 1 gol: Carlos y Antonio

+ Después de Carnaval, en casa, frente a Villamayor

| ALEVÍN A – 14PJ|17GF|108GC > 6 goles: Álex Martín; 4 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ Después de Carnaval, en casa, frente a Villamayor

| ALEVÍN B – 12PJ|21GF|107GC > 4 goles: Álex Sánchez; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Pablo Duque; 1 gol: Santi Merino y Ángel; +1 en P.P.

+ Después de Carnaval, fuera de casa, frente al Villares de la Reina C

| BENJAMÍN – 14PJ|93GF|45GC > 26 goles: Álex Sánchez; 14 goles: Álvaro y Diego; 13 goles: Miguel; 8 goles: David; 5 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 2 goles: Pablo Martín; 1 gol: Álex Ramos, Cristian y Juan

+ Después de Carnaval, fuera de casa, frente al Chamberí

| PREBENJAMÍN – 12PJ|66GF|31GC > 35 goles: Javier Martín; 16 goles: Álvaro Flores; 9 goles: Eric; 3 goles: Julio; +3 en P.P.

+ Después de Carnaval, en casa, frente al Chamberí B

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 19PJ|56GF|88GC > 13 goles: Arturo; 11 goles: Asier; 9 goles: Raúl; 7 goles: Marc; 5 goles: Álex; 3 goles: David y Cholo; 2 goles: Álex Francisco; 1 gol: Rubén, Dani y Cristian.

+ Adelantó el partido que le tocaba esta semana. El fin de semana posterior al Carnaval le toca jornada de descanso, por lo que no volverá a jugar hasta el último finde de febrero frente al Sani 2000.

| JUVENIL - 21PJ|96GF|67GC > 21 goles: Álex Morales; 14 goles: Daniel; 13 goles: Óscar; 12 goles: Adrián y Jesús; 7 goles: Antonio; 4 goles: Alejandro Marquiz; 3 goles: Kamal; 2 goles: Sergio; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +4 en P.P.

+ Adelantó el partido que le tocaba esta semana. El fin de semana posterior al Carnaval visitará al Laguna FS VV.

| CADETE - 19PJ|127GF|57GC > 34 goles: Jorge; 16 goles: Andrés; 15 goles: Álex; 14 goles: Samu; 12 goles: Sergio; 9 goles: Diego Rubio; 6 goles: Pablo Martín; 5 goles: Javi; 4 goles: Jacobo y Diego Ruiz; 2 goles: Mario y Adrián; 1 gol: Pablo Ramos y David; +2 en P.P.

+ Adelantó el partido que le tocaba esta semana. El fin de semana posterior al Carnaval visitará al Laguna FS VV.

| INFANTIL – 13PJ|69GF|35GC > 14 goles: Pablo; 11 goles: Miguel; 10 goles: Alberto; 9 goles: Julio; 8 goles: Corvo; 7 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 2 goles: Iker; 1 gol: Ángel Luis y Yassin; +1 en P.P.

+ No tiene que jugar esta semana ya que el rival que le tocaba se retiró de la liga antes de empezar. El finde posterior a Carnaval visitará al Atlético Benavente.

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 13PJ|50GF|48GC > 15 goles: Ratero; 14 goles: Tote; 10 goles: Motta; 5 goles: Carlitos; 4 goles: Jorge Briz; 2 goles: Cabrillas, Chuchi, Guancho y Jairo; 1 gol: Carre y Julián; +1 en P.P.

+ Tras el Carnaval se medirá al Carpe Motor