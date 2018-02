Silvia García Rojo reivindica los pueblos en un pregón en el que recordó el incendio del Porvenir de 1954

Lunes, 5 de febrero de 2018

La semana que concluirá con el arranque por fin del Carnaval 2018 se inició en el Centro Cultural y Recreativo El Porvenir con el pregón de la institución a cargo de la periodista de El Norte de Castilla Silvia García Rojo, quién ofreció una intervención relativamente breve (unos 20 minutos), lo que fue muy agradecido y alabado, ya que como se comentó en los corrillos a la conclusión, evita que la gente se acabe ‘despistando’.

Por cierto, que en su pregón Silvia García Rojo, “una muchachita de Valladolid, de Pollos para más señas, que poco puede contar a las gentes de Ciudad Rodrigo sobre su pueblo”, apuntó que el calendario precarnavalero está “un poco saturado de pregones porque al final se va restando valor a todo”. En este punto recordó –sin mencionar su nombre- cómo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando dio el Pregón Mayor, habló sobre el Barrigana “como si hubiera pasado allí los mejores carnavales de su vida y qué quieren que les diga, suena tan irreal…”.

En el tramo inicial, Silvia García Rojo hizo una defensa de los pueblos, indicando que “el hecho de ser de pueblo es una manera de ser, de vivir, de existir, en definitiva, de pasar por la vida, que nos identifica a los que somos de pueblo”, apuntando que se trata de “una raza única que conoce perfectamente el significado de las palabras trabajo, sacrificio, solidaridad, compañerismo y todos esos calificativos que convierten a los pueblos en grandes familias”.

Para reforzar esta idea, recordó unas palabras de Miguel Delibes, quién dijo que ser del pueblo es ‘un don de Dios’, por lo que “supongo que todos los aquí presentes estamos tocados por algo divino”. Como conclusión de esta parte, hizo hincapié en que “los pueblos no pasan por sus mejores momentos”.

La parte central del pregón estuvo dedicada a hablar de un momento concreto de la historia carnavalera del Porvenir: cuando en el año 1954 hubo un incendio en la madrugada del Martes de Carnaval que destruyó completamente los locales del casino y del Porvenir, anexos al Teatro Nuevo. Silvia García Rojo repasó en este tramo la crónica que hizo de aquel hecho Lorenzo Martín Báez para La Gaceta Regional. Aunque unos cuantos conocían que El Porvenir había sido objeto de este grave incendio, la mayoría de los presentes en el pregón desconocía la historia con tanto detalle.

Dentro de ese relato, la pregonera recordó que el Carnaval en aquella época también tenía obras teatrales o revistas, actuando aquel año en el Teatro Nuevo la compañía de Pepita Serrador, esposa de Narciso Ibáñez Menta, y madre de Narciso Ibáñez Serrador. Esa compañía tuvo que evacuar su atrezzo hasta el Campo del Pozo, a donde acabó llegando un novillo que se había escapado.

Hablando del Porvenir en general, Silvia García Rojo expuso que el Centro “es un referente de la cultura local”, aunque ahora ya no esté en sus años más esplendorosos. En este punto recordó la figura de Agapito Zamarreño, quién llevaba de forma periódica a la radio en la que trabajaba la relación de actividades que hacían en El Porvenir. Para la pregonera, al Centro “no siempre se le ha dado el lugar que se merece”, pasando por ejemplo desapercibido el 50 aniversario que se cumplió en 2016 de su actual formato.

Como cierre de su intervención, Silvia García Rojo quiso mostrarse ante todos como aficionada taurina, “y lo hago porque parece que según donde, a día de hoy no es algo políticamente correcto”. Desde su punto de vista, “no debemos escondernos y más en un lugar donde estamos hablando de Carnaval y de toro”, recordando lo que dijo en el año 2011 en el pregón del Bolsín la que fuera ministra de Cultura Carmen Calvo, cuando dijo que “yo no tengo que pedir permiso porque me gusten los toros, y tampoco pienso pedir perdón”.