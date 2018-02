“Para avanzar en la lucha contra el cáncer hay que investigar cada día más”

Sábado, 3 de febrero de 2018

“Estar al lado del paciente de cáncer y del familiar, mejorar su calidad de vida, y seguir financiando investigación” son las prioridades para la AECC Salamanca, asociación en la que “el voluntario es el alma” y “el socio esa realidad con la que sabes que puedes contar siempre”

Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una difícil situación. Y es precisamente a partir de este momento cuando la AECC tiende la mano para acompañar y ofrecer la ayuda que puedan necesitar los pacientes de cáncer y familiares a lo largo del proceso de enfermedad. Prevención, detección precoz e impulso a la investigación, con mayúsculas, porque como subrayan desde la AECC, cuando la investigación avanza, retrocede el cáncer. La AECC lidera desde hace más de seis décadas la lucha contra el cáncer, siendo la entidad privada que más fondos destina a la investigación oncológica en nuestro país. “La supervivencia ha aumentado un 20% en los últimos veinte años, y eso es gracias a la investigación”, apunta Inmaculada Rodríguez, presidenta de la AECC Salamanca. “Toda investigación es invertir en futuro, siempre, pero la investigación no se mantiene por sí sola, requiere recursos”. Y hablar de la AECC es, por supuesto, hacerlo de los voluntarios, “el alma de la asociación”, y de los socios, “esa realidad con la que sabes que puedes contar siempre”.

Los avances en la lucha contra el cáncer son incuestionables, pero ¿hemos perdido el miedo a la palabra cáncer?

No. Tenemos que ser realistas. Han avanzado mucho los tratamientos, y con ello la supervivencia y la calidad de vida del paciente. La supervivencia en los últimos veinte años ha aumentado un 20%, eso es muy significativo, y la calidad de vida del paciente con cáncer ha mejorado mucho. Todavía no se ha perdido el miedo a la palabra cáncer porque ha sido una enfermedad cruel. La pérdida de salud, cualquier tipo de patología, siempre supone miedo, pérdida de confianza y un montón de sensaciones, y con el cáncer no iba a ser menos.

Investigar para ganar la batalla al cáncer, ¿hasta qué punto es importante concienciar a la sociedad para que colabore con la investigación?

Nos tenemos que concienciar al 100%, porque si no investigamos no avanzamos, al final la enfermedad puede si no se investiga (nuevos tratamientos, diagnosticar antes...). Ese 20% de aumento de supervivencia es gracias a la investigación. Importante la investigación en todas las fases, desde la prevención y el diagnóstico precoz. La sociedad se tiene que concienciar mucho de que para avanzar en la lucha contra el cáncer hay que investigar cada día más, y desde luego investigar en España.

Entre los proyectos que actualmente financia la AECC, una nueva investigación centrada en un cáncer de hígado poco frecuente pero muy agresivo, el colangiocarcinoma, y en el que participa Salamanca a través del laboratorio Hevefarm, integrado en la Universidad de Salamanca y en el IBSAL.

Estamos hablando de una investigación de tres años, nos va a servir de mucho. Vamos a tener datos, que es fundamental. Toda investigación es una inversión en futuro, siempre, pero la investigación no se mantiene por sí sola, requiere recursos. La sociedad cada está más concienciada de que la enfermedad está ahí. Todo el mundo ha tenido cerca un caso, porque esta enfermedad afecta a todo el entorno del paciente, familia, amigos, compañeros de trabajo...

En el capítulo de prevención, ¿el principal responsable de la salud es uno mismo?

Hay muchos factores que influyen en la salud, pero siempre podemos hacer cosas. La prevención es importante para preservar la salud en general. Si llevas una buena alimentación, si haces deporte, descansas tus horas, además no tienes mucho estrés y eres bastante feliz, las posibilidades de caer enfermo son menores. Aunque esto no siempre es fácil en la sociedad actual, es importante seguir unas pautas que nos ayuden a conservar y preservar la salud.

La labor de la AECC fue en su día muy importante para la implantación de los programas de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, y en estos últimos años lo ha vuelto a ser para el de cáncer de colon.

Las mujeres hemos tomado conciencia más rápido de que tenemos que hacernos las mamografías. Al igual que con el cáncer de mama, la asociación también se ha preocupado de lanzar ese mensaje de prevención y de que hay que ir al médico para prevenir el cáncer de próstata en los hombres. Y luego está el cáncer de colon, que es un tumor frecuente, y cuyo estudio sobre el test de sangre oculta en heces, fue financiado por la AECC. Si al hacer el test aparecen indicios de sangre, se realizará una colonoscopia. Gracias a la prevención y diagnóstico precoz el cáncer cada vez se detecta más pronto, y en esto hay que incidir.

¿Cuáles son los retos para la AECC Salamanca para este 2018?

Los retos de la asociación en Salamanca son acompañar, estar al lado del paciente de cáncer y del familiar, mejorar su calidad de vida; seguir financiando investigación y estar en la calle para informar.

La AECC tiene un papel en la sociedad importante, un papel de prevención, información, y luego, mejorar siempre el acompañamiento, el día a día de los pacientes con cáncer. Contamos con psicólogos especializados en psicooncología, terapeutas, trabajadores sociales, personal de administración, y el más importante en la asociación es el voluntario, el alma de la asociación, el que la mantiene en pie, el que está ahí a todas las horas, que lo hace todo a cambio de una sonrisa y de hacerle más fácil la vida a una persona que en ese momento está padeciendo un cáncer. Y, por supuesto, el socio es esa realidad con la que sabes que puedes contar siempre. Nuestros voluntarios están en el hospital, una figura casi imprescindible y valorada por el paciente y el familiar de cáncer, porque al cuidador principal hay que cuidarlo mucho también.

¿Salamanca es una ciudad solidaria?

Salamanca es muy solidaria, y en cuanto lanzas una campaña, la gente está en la calle. Saben cómo trabaja la asociación y la valoran mucho porque se ve el trabajo. La Marcha Contra el Cáncer es un ejemplo de que la sociedad sale a la calle, hay una parte importante de la sociedad que se preocupa por la enfermedad del cáncer y por el paciente de cáncer. Este 2018 vamos a ser más, no nos vamos a quedar en 14.000, a ver si nos acercamos a esa cifra de los 18.000, coincidiendo además con el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.

¿Qué es lo más gratificante de ser la presidenta de la AECC?

El diagnóstico cáncer es muy duro porque en un segundo cambian tus prioridades, por eso lo más gratificante es poder ayudar y contribuir a que el paciente y el familiar del enfermo del cáncer lo tengan un poquito más fácil. Y, por supuesto, impulsar la investigación. Es una satisfacción ponerte nuevos retos, llegar a nuevos sitios.



Servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento

Todos los servicios de apoyo y acompañamiento a los pacientes con cáncer y familiares son gratuitos. La AECC Salamanca cuenta con servicio de atención psicológica (disponible en toda la provincia de Salamanca), atención grupal, atención y respiro para familiares de enfermos oncológicos ingresados, información y apoyo para menores de edad con cáncer, servicio de atención social o el Plan de Atención Integral Funcional (terapia ocupacional). A esto se suman los programas de prevención y el curso para dejar de fumar.

Un servicio importante, destinado a los pacientes oncológicos y familiares, es el piso residencia que, como señalan desde la AECC, “facilita mucho la estancia a las personas que vienen”. Un servicio para dotar a las familias de espacios que permitan el desarrollo de un clima de bienestar.