La 19 de abril, preocupada por la cuota que la Comisión Europea ofrece a Mercosur por el vacuno

Jueves, 1 de febrero de 2018

Se habla de que el acuerdo entre ambas partes rondraía las 99.000 toneladas de carne, entre fresca y congelada



Se habla que el acuerdo que podrían alcanzar la Comisión Europea y Mercosur rondaría las 99.000 toneladas de carne de vacuno, entre fresca y congelada, lo que resulta preocupante para nuestro sector que acaba siempre perjudicado por los acuerdos que realiza la UE con terceros países. Inicialmente se habló de 70.000 toneladas.

No debemos olvidar que las obligaciones en cuanto a sanidad, uso de antibióticos, transgénicos, etc, etc, en la UE están por encima de las de terceros países. Jugamos en desigualdad de condiciones.

Es llamativo que la UE nos exija como ganaderos mucho más a la hora de producir y por contra, importe carne para consumo producida con inferiores estándares de calidad.