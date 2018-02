El CD Guijuelo inicia el sábado contra el San Sebastián de los Reyes su periplo de 3 partidos en una semana

Jueves, 1 de febrero de 2018

GUIJUELO | El equipo jugará el sábado con el San Sebastián, el miércoles el partido aplazado contra el Rápido de Bouzas y el domingo 11 de febrero visitará al Racing de Ferrol

Al Club Deportivo Guijuelo se le acumulan los encuentros. El equipo de Jordi Fabregat vivirá el próximo sábado en el Municipal de la villa el primer partido de tres en 8 días. Será contra el San Sebastián de los Reyes, rival directo del equipo chacinero, aunque con 4 puntos más en la tabla. El Guijuelo continúa undécimo con 29 puntos tras su derrota por la mínima ante el líder.

El técnico del Guijuelo, Jordi Fabregat, señala que este partido es mucho más importante para el club que el encuentro ante el Fuenlabrada: “Venimos satisfechos del partido contra el líder. Era un rival fuerte, en racha, y en realidad no estábamos obligados a ganarles. En cambio, el partido del sábado, sí que toca armarse para intentar ganar a un equipo que está arriba de la tabla y que viene de ganar 4-1, pero nosotros jugamos ante nuestro público y queremos brindarles otra victoria. El rival vendrá pensando que ganando puede meterse en plazas de Copa del Rey, e incluso play-off. Van a venir pensando que pueden y además con ganas, puesto que contra nosotros erdieron el primer partido de la vuelta".

El club ha presentado oficialmente hoy a las dos nuevas incorporaciones, Manu Gavilán y Nacho Pérez, aunque este último ya debutó ante el líder el pasado sábado con unos minutos al final del partido. El técnico chacinero señaló que están listos para jugar, al igual que alguno de los lesionados: “Tenemos nuevos jugadores y veremos si encajan en nuestro planteamiento para este próximo encuentro. Sin embargo, vienen bien ante las ausencias que tenemos. Cuando se está jugando bien no me gusta sacar jugadores del once, pero es cierto que hay jugadores que llevan muchos minutos y otros que no están jugando, y es lógico que hagamos alguna rotación. En cuanto a la plantilla, Jonathan está para entrar en la convocatoria, aunque no está para un partido exigente. Ayala ya está casi listo, y con Carlos Rubén hemos de ser pacientes para saber el alcance real de su lesión".

Los próximos partidos del Guijuelo tienen los siguientes horarios

CD Guijuelo – UD San Sebastián de los Reyes, sábado 3 de febrero, 17:00 horas. Árbitro: Fernández Rodríguez (gallego)

CD Guijuelo – Rápido de Bouzas, miércoles 7 de febrero, 19:30 horas.

Racing de Ferrol – CD Guijuelo, domingo, 11 de febrero. Sin horario confirmado