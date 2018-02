"Si me inhabilitasen por este motivo saldría con la cabeza bien alta de este ayuntamiento"

Miércoles, 31 de enero de 2018

ALBA DE TORMES | El alcalde de Alba de Tormes dispuesto a asumir su inhabilitación si existiese delito de prevaricación

"Hemos querido evitar juicios y costes con el arquitecto y me siento orgulloso de esta decisión, porque he hecho lo que he creído más oportuno en beneficio de mis vecinos y consiguientemente del Ayuntamiento, lo que supone un ahorro de coste económico", con estas palabras finalizó Jesús Blázquez el inexistente debate entre Partido Popular y PSOE.

A la acusación del Partido Popular, el alcalde contestó "si llegase el caso y me inhabilitasen por este motivo saldría con la cabeza bien alta de este ayuntamiento".