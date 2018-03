La importancia del silencio

Silencio (Edgar Allan Poe)

Las crestas montañosas duermen; los valles, los riscos

y las grutas están en silencio.

Escúchame -dijo el Demonio, apoyando la mano en mi cabeza-. La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire. Y allá no hay ni calma ni silencio.

Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea. Y suspiran entre sí.

Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas en las Hébridas, la maleza se agita continuamente. Pero ningún viento surca el cielo. Y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran, gota a gota, rocíos eternos. Y en sus raíces se retuercen, en un inquieto sueño, extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo. Y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio.

Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación.

Y de improviso levantase la luna a través de la fina niebla espectral y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, y espectral, y alta; y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla, para leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos. Y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres vi que los caracteres decían DESOLACIÓN.

Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche, y la luna, y la niebla, y el rocío, habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación; y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad, y el anhelo de estar solo.

Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales, y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo, y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría, y él continuaba sentado en la roca.

Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad; pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca.

Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemot al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad; pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca.

Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento. Y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad; pero la noche transcurría y él continuaba sentado.

Entonces me encolericé y maldije, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares. Y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres de la roca, y habían cambiado; y los caracteres decían: SILENCIO.

Y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido. Y bruscamente alzó la cabeza, que apoyaba en la mano y, poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado, y los caracteres sobre la roca decían: SILENCIO. Y el hombre se estremeció y, desviando el rostro, huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo.

Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los Magos, en los melancólicos libros de los Magos, encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra, y del potente mar, y de los Genios que gobiernan el mar, y la tierra, y el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las Sibilas, y santas, santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero, tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el Demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el Demonio concluyó su historia, se dejó caer, en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él, y me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del Demonio, y lo miró fijamente a la cara.

FIN

Me parece Allan Poe magnifico, y muy poético en el breve cuento sobre EL SILENCIO, lo trasmito a la vez que hago mis reflexiones.

Vivimos en un mundo rodeados de ruidos que nos obligan a mantenernos alejados de nosotros mismos, intentando tapar con música la barabunda de la calle, con conversaciones triviales, hablando por teléfono mientras vamos camino de nuestro destino. Las cosas superficiales son ruidosas, para destacarse, porque están vacías de contenido; en cambio, lo que es esencial permanece en el silencio.

En la sociedad occidental a la que pertenecemos nos han enseñado que los silencios son incómodos, y hay que taparlos de alguna manera para que no molesten, se interpreta el silencio como algo nocivo. Hemos aprendido que quien no habla es un perdedor, un cobarde, un sometido, poco sociable… Cuando se instala el silencio, aunque sea por unos breves segundos, la gente no sabe qué hacer, se siente incómoda e invadida por la angustia. Sin embargo, el silencio, es lo que otorga sentido a la palabra. Nos esforzamos día tras día en que esto sea así, pero ¿Qué hay de malo en el silencio? Nada, el silencio es otra forma que tenemos las personas de comunicarnos de forma no verbal y a interpretar de forma realista lo que quiere decir ese silencio.

“Al principio no fue la palabra, sino el silencio, y del silencio emergió la palabra…¿Qué es el silencio?

Siempre que no sea “La enfermedad del silente” es un tema espinoso que no hoy no voy a comentar. La definición literal (RAE)se refiere al fenómeno producido por la ausencia de sonido.

El miedo al silencio de la sociedad actual ¡cuantos beneficios se pierden…!

El silencio lo empleamos de forma consciente o inconsciente, siempre intentando transmitir con ello, un sentimiento, un estado de ánimo… o simplemente un punto de inflexión. La dificultad está en saber identificarlo y reconocer su significado. El silencio es elemento de comunicación en sí mismo, cuyo valor puede llegar a equipararse con la palabra.

Constituye la mejor forma de combatir el exceso de palabrería hueca, creando espacio y momento necesario para la reflexión, moderación y contención… Prudencia ¡que hermosa virtud!. En la comunicación entre las personas se descuida a menudo el valor y el poder que tiene, sin embargo se trata de una eficiente arma si se gestiona adecuadamente.

La palabra guiada y modulada por el silencio nos permitirá reflexionar sobre lo qué debemos decir, cómo debemos decirlo y cuando debemos hablar, consiguiendo con el interlocutor el efecto deseado.

El poder del silencio, no se encuentra con el aislamiento. Recuerden: Cuando sienta que le manipulan, deberá de dar un paso atrás, cuando le provoquen, mantenga el silencio y cuando corran, camine.

El Silencio es quietud, tranquilidad, calma, una reflexión interior sobre nuestros propios pensamientos y actuaciones. Es interesante preguntarnos cuánto tiempo dedicamos al silencio, a crear espacio entre pensamiento, a ser afables, mirarnos en nuestro espejo interior. Detrás del miedo al silencio, escuchar los sonidos sutiles de nuestro mundo interno, haciéndonos conscientes de sensaciones, emociones, pensamientos y sentimientos