Jorge Blass y su ‘Palabra de mago’ sorprenderá al público el Teatro Liceo

Viernes, 20 de abril de 2018

Jorge Blass actuará este viernes y el sábado, a las 20.00 horas, en el Teatro Liceo de Salamanca, donde presentará su nuevo espectáculo, “Palabra de mago”. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se pueden comprar en la taquilla del propio teatro y en la web www.ciudaddecultura.org.

En esta propuesta escénica Jorge Blass explora la esencia de la magia, actualizando al siglo XXI el arte de la prestidigitación. Ya no se utilizan conejos o varitas mágicas, sino tablets o teléfonos móviles. "Palabra de mago” es una reflexión sobre el apasionante mundo de los magos, ¿Son personas honestas? ¿O unos tramposos? Son manipuladores de la percepción, su trabajo consigue hacer ver y creer lo que nunca hemos visto.

Jorge Blass

Ilusionista y comunicador. Ganador de la "Varita Mágica de Oro" en Mónaco y el premio "Siegfried and Roy" en Las Vegas. Ha presentado sus espectáculos en lugares emblemáticos como el Kodak Theater de Los Angeles o la Exposición Universal de Shangai.

En televisión ha participado en "Masters of Ilusión" (FOX My Network USA), dirigido tres temporadas de "Nada x Aquí" (Cuatro), que fue "Premio Zapping" al mejor programa de entretenimiento, "Por arte de Magia" (Antena 3) y "Now you see it" (BBC Inglaterra). Conferenciante internacional en Europa y América sobre cómo aplicar principios mágicos al mundo de la empresa.

Artista habitual en el prestigioso "Magic Castle" de Hollywood, director del Festival Internacional de Magia de Madrid. Jorge es patrono de la Fundación Abracadabra y ha escrito dos libros: "Magia para no dejar de soñar" (Martínez Roca, 2003) y "La Fuerza de la Ilusión" (Alienta, Planeta 2011), actualmente en su 6ª edición.

En 2015 se une a la producción "The lllusionists", un show creado por productores americanos que ha llenado teatros como el Sidney Opera House, Neil Simon Theater en Broadway, Shaftesbury Theater London.

Recientemente ha colaborado con David Copperfield quien ha comprado los derechos de una ilusión inventada por Jorge que presentará en su show en EEUU y ha colaborado en el programa de televisión: "Next great Magician".