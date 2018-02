Fútbol: Una pequeña colección de citas célebres.

Es muy propenso el fútbol a las frases con amplio sentido, luego cada cual lo arrimará a su propia ascua. Voy a intentar sintetizar 22 frases que nos hagan pensar, 22 unidades como en un partido de fútbol:

1. “Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol”. (Eduardo Sacheri).

2. “Que nadie te diga lo que tienes que correr”. (Guti).

3. “El culto hispánico religioso ha cedido paso a una nueva fe, en la que los sacerdotes emergen desde una cavidad subterránea y ofician con el pie”. (José Luis Sampedro).

4. “Tengo dos problemas para jugar al fútbol. Uno es la pierna izquierda. El otro es la pierna derecha”. (Roberto Fontanarrosa).

5. “El fútbol, pegar patadas a algo para que se mueva, es algo natural, consustancial a ser humano. Los ingleses pusieron las reglas, pero el fútbol ya estaba en Atapuerca”. (José Ángel Iríbar).

6. “El fútbol es el primer deporte del mundo, es el deporte más atractivo para todos los continentes. Si yo tuviera que decir por qué sucede eso, es porque no siempre ganan los poderosos”. (Marcelo Bielsa).

7. “Los goles te dan de comer y te dejan escribir poesía tranquilo”. (Ángel Cappa).

8. “Decir que pagaron para ver a 22 mercenarios dar patadas a un balón es como decir que un violín es madera y tripa; y Hamlet, papel y tinta”. (J.B.Priestley, escritor británico)

9. “Llamar jugador al que hace bien la jugada es como llamar escritor al que tiene buena letra”. (Ricardo Olivós).

10.“No hay técnico en el mundo que pueda hacer un equipo ganador sin buenos jugadores”. (Tucho Méndez).

11.“Los jugadores de hoy no se parecen a los de hace 25 años. Les encanta pensar que vienen de la clase obrera, pero no es la clase obrera que yo conocí”. (Sir Alex Ferguson).

12.“Todo lo que tiene que hacer un entrenador es tener contentos a once jugadores: los once suplentes. Los once titulares ya son felices porque son titulares”. (Rodney Marsh).

13.“El problema no es por qué echan a los entrenadores. El problema es que no saben para qué los fichan”. (Menotti).

14.“Yo a mis equipos los coloco bien en la cancha, lo que pasa es que cuando empieza el partido los jugadores se mueven”. (Alfio Basile).

15.“Hay entrenadores que se creen más importantes que los jugadores. Cuando es así, es un problema”. (Zinedine Zidane).

16. “El auténtico problema de nuestro equipo nacional es que en Italia tenemos cincuenta millones de consejeros”. (Gianni Rivera).

17. “Tenemos la mejor hinchada del mundo, pero nunca he visto a un hincha marcar un gol. (Jock Stein).

18. “¿Los árbitros? Unos nos perjudican y otros también”. (Chechu Rojo).

19. “El problema con los árbitros es que conocen las reglas, pero no el juego”. (Bill Shankly).

20. “Un país habrá llegado al grado máximo de su civismo cuando en él se celebren partidos sin árbitros”. (José Luis Coll).

21.“Si yo quisiera ser un individualista hubiera escogido el tenis”. (Ruud Gullit).

22. “Yo creo que la gente debería ser capaz de jugar en todas las posiciones del campo… Por eso es tan importante que todos escuchen durante las conversaciones tácticas. El extremo izquierdo no puede dormirse cuando el entrenador habla sobre el lateral derecho”. (Johan Cruyff).

Salamanca, 30. Enero. 2018.