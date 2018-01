Aprobada la solicitud de encomienda a Somacyl del Plan de Ahorro Energético

Martes, 30 de enero de 2018

A propuesta de la comisión de urbanismo del pasado 22 de enero, el Equipo de Gobierno ha llevado a Pleno la solicitud a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para realizar la encomienda de gestión a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para acometer el Proyecto de eficiencia energética, mejora y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Béjar, aprobar la memoria presentada por dicha empresa al Ayuntamiento, autorizando el gasto con carácter plurianual y adoptando el compromiso de consignar anualmente en los presupuestos municipales las cantidades necesarias para afrontar el pago de la tarifa pactada y en su caso las posibles revisiones. Autorizar a los representantes de los entes territoriales designados por la Federación Española de Municipios y Provincias para formar parte en el consejo de administración de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a los efectos del control que pueda ejercerse sobre el ente instrumental y por último facultar al sr, Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo.

Este punto del orden del día ha sido defendido por el concejal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Alejandro Romero y valorado al final del Pleno por el alcalde Alejo Riñones como el tema más importante de los que se han tratado. La propuesta ha sido aprobada con los nueve votos a favor del equipo Popular y de Ciudadanos y los seis en contra del PSOE y Tú Aportas.

Según las manifestaciones de ambos representantes del equipo de Gobierno, Somacyl es una empresa pública creada por la Junta de Castilla y León para trabajar sobre el ahorro energético y la biomasa, esta empresa es la que ha elaborado un proyecto de viabilidad y de ahorro energético, al igual que ha hecho de forma completamente legal con otros muchos ayuntamientos, entre otros el de Guijuelo, donde ya está funcionando.

Han manifestado que el ahorro que tendrá la ciudad en el gasto energético, cuando finalice el plazo de 12 años de concesión de la gestión a Somacyl, será para el Ayuntamiento de hasta un 76 % y desde el primer momento se ahorrará el 10 % en las facturas de energía eléctrica.

La inversión que realizará la empresa será de 1.445.143,45 euros, cantidad que el Alcalde manifiesta que es inasumible por las arcas municipales porque no se cumpliría el techo de gasto y habría que acudir a un plan de saneamiento que en caso de ser aprobado dejaría hipotecado al consistorio y no podría acometer cualquier imprevisto que se presentara.

Esta fórmula que ha elegido el equipo de Gobierno para acometer el proyecto, significa, según han manifestado, que el Ayuntamiento, sin endeudarse, va a poder cambiar las 2.847 cabezas de luz incandescente a led, sin que al Ayuntamiento le cueste dinero y tras 12 años recuperar la gestión de la iluminación, siempre y cuando la Junta lo autorice, pues ya se han adelantado ocho o nueve municipios que han solicitado los servicios de esta empresa y van por delante.

El Alcalde también ha añadido que son la Junta y esta empresa pública las que pueden realizar estas inversiones porque son las que cuentan con fondos europeos para poder hacerlo y ha desvelado que hace ocho meses que salieron unas ayudas europeas para proyectos de ahorro energético que el ayuntamiento ha pedido pero de la que aún no se ha obtenido respuesta, en caso de que fuera favorable serviría para pagar la deuda a la empresa Somacyl y concluir con ella el contrato antes de los 12 años. Además son estas dos entidades las que están posicionadas para poder conseguir mejores precios con Iberdrola, no es el caso de un Ayuntamiento pequeño como el de Béjar.

Según las cuentas que presenta el equipo de Gobierno, con este proyecto se conseguirá un ahorro de 600.645 , la inversión de Somacyl será de 1.445.000 €, si el consistorio pidiera un préstamo al 3 % de interés, tendría que pagar 281.000 € a lo que habría que sumar los gastos de personal, de los que ya ha anunciado por el Gobierno que subirán un 1 %, lo que supondría un gasto de 963.000 €, el coste de la energía ascendería a 1.082.000 € y el resultado final sería de 3.772.000 €, algo que consideran inasumible y más caro que si lo hace la empresa pública.

Aseguran que todo se va ha hacer conforme a la ley aunque lo que se ha tratado en pleno sólo es la solicitud para que se admita a trámite y se subsanará lo que sea necesario cuando llegue el momento de firmar el contrato con la empresa.

Tú Aportas hace otras cuentas

Tú Aportas se ha manifestado en contra por los informes desfavorables de la Secretaria que manifiesta dudas sobre la encomienda por considerar que no está acreditado que más del 80 % de las actividades de Somacyl se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados y del Interventor que señala que no se ha cuantificado el informe de mantenimiento ni el del suministro, así como que no está permitido el pago aplazado de la inversión que se pretende ejecutar.

Además, TAB añade que este proyecto podría hacerse desde el Ayuntamiento, sacando las obras a concurso público o haciéndolas con contratación directa y quedándose el consistorio con la gestión, lo que supondría que desde el día que se cambiara la última luminaria se comenzaría a producir un ahorro con el que se recuperaría la inversión en nueve años, suponiendo incluso que se pidiera un crédito al 5 % de interés.

Para la Agrupación de Electores se trata de un círculo en el que los Ayuntamientos financian con adjudicaciones a través de una empresa pública, subvenciones que luego revierte el Gobierno Regional creando con ello una “red de clientelismo y se caiga supuestamente algún sobre por el camino”.

El Grupo Municipal Socialista pide la retirada de este punto del orden del día

El Grupo Municipal Socialista también se ha manifestado en contra y ha pedido la retirada de este punto del orden del día, por considerar inaceptable que se presente la solicitud a la Junta con los informes desfavorables de la Secretaria y el Interventor, pues si es necesario que se aporten es porque son condicionantes.

Su portavoz ha señalado que el proyecto tiene varios aspectos, uno político del que nadie duda, que es la necesidad de acometer un plan de ahorro energético mediante energías renovables que no dañen el medio ambiente, pero también tiene otros económicos y técnicos que no existen en el expediente, como un informe del Ingeniero Técnico. Solicita que antes de aprobarlo y de que la memoria técnica sea firmada por el Alcalde, se encarguen a los servicios económicos informes de lo que costaría al Ayuntamiento acometer el proyecto directamente y al Técnico Electricista un informe de viabilidad del proyecto que se está presentando y que sea él quien firme dicha memoria, considerando que deben pensar que una adjudicación de esta envergadura, con los informes que contiene el documento podría llevar a una resolución que podría acarrear serios problemas con la Justicia.