Exposición pintura y escultura

ENTRE PUENTES

EXPOSICIÓN PINTUTA Y ESCULTURA

Sobre la muestra HOMENAJES expuesta en el Casino de Salamanca, que no repara en medios para tener continuidad en expresiones culturales de toda naturaleza, debo confesar que está perteneciente a Antonio Pedrero, me ha llenado mucho. No parece ser difícil, glosar sobre la calidad humana del autor, una vez que terminas de admirar su obra, pues la misma tiene una continuidad de expresiones, capaces de llegar muy profundo y alegrarte la vista, incluso en la sobriedad de la escultura, que nos detallan la Semana Santa zamorana, lo cierto es que es un estupendo e imaginativo catálogo de obras muy ilustrativas, y variados temas donde no falta la pincelada taurina que delatan – si no me equivoco- la afición del autor.

Una exposición sincera, que me ha apetecido mucho verla, y –como digo- tiene sensibilidad y personalidad acusada, a mayores de sentir respeto por cada una de sus creaciones, creo en justicia que deja una bonita huella en aquellos que tuvieron ocasión de disfrutarla, mi más cordial enhorabuena, al Maestro, y aquellos que hicieron posible estuviera presente en esta entorno único del Casino de Salamanca.

Fermín González