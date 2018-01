Una joven de Tanzania ingresa en el convento de Santo Toribio de Vitigudino

Lunes, 29 de enero de 2018

La comunidad de Agustinas Recoletas del Monasterio de Santo Toribio de Liébana de Vitigudino celebrará el próximo 2 de febrero la Profesión Solemne de la Hna. Gema María de la Santísima Trinidad, Fiesta de la Presentación del Señor y Día Mundial de la Vida Consagrada. La ceremonia tendrá lugar a las 12.00 horas en la capilla conventual y será presidida por el padre Jesús Lanao, agustino recoleto asistente encargado de los Conventos de Agustinas Recoletas. Junto a él concelebrarán los párrocos de Vitigudino, Francisco Fraile y José Antonio Andújar, sacerdotes agustinos y del arciprestazgo de Vitigudino-Ledesma y Robliza.

Según publica la diócesis de Salamanca en su web, la hermana Gema es natural de Tanzania, tiene 26 años y es la más pequeña de nueve hermanos. Hace seis años ingresó en esta comunidad de Agustinas Recoletas donde ha seguido todos los pasos de formación que establecen sus Constituciones: Aspirantado, Noviciado y Profesión simple.

Tras un tiempo de discernimiento, la Hna. Gema desea dar el paso definitivo de su consagración total al Señor para siempre. El lema que ha escogido para significar su profesión es: “Gracias Padre porque me has mirado con misericordia y me has escogido para ti”.

Gema se siente contenta, al igual que toda su comunidad agustina, “por esta vocación para Gloria de Dios y bien de la santa Iglesia”, como afirma su superiora, la madre Bertha. Actualmente esta comunidad contemplativa la integran 14 hermanas procedentes de cuatro continentes diferentes. En su mayoría son de nuestra provincia a las que se suman otras religiosas de China, Perú, Tanzania y Venezuela. Las Hermanas siguen haciendo presente el carisma de la contemplación desde la espiritualidad de san Agustín teniendo “un solo corazón y un alma sola”.