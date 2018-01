TAB propone la creación de una lanzadera de empleo y emprendimiento solidario

El Grupo Municipal del Ayuntamiento de Béjar “Tú Aportas Béjar”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EN BÉJAR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario representan una nueva filosofía en la intervención social ante el desempleo. Nacidas de la mano del artista José María Pérez “Peridis” como una alternativa viable y plausible al momento de crisis económica global y de desempleo acuciante, proponen un cambio de enfoque y de tratamiento de las políticas de inserción laboral. Las lanzaderas llaman al cambio y a la acción, al trabajo en equipo comprometido y proactivo para que las personas desempleadas recobren la ilusión y sean capaces de redescubrir todas las competencias y las habilidades que disponen para encontrar trabajo o para desarrollar su proyecto empresarial. Teniendo en cuenta estos aspectos y consideraciones, el significado y funcionamiento de las lanzaderas de empleo es el de un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario, que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas y animadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen más visibles laboralmente y colaborar en el objetivo común de conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. En grupos de varios desempleados las lanzaderas permiten que sean los mismos parados quienes compartan ideas, se ayuden con los conocimientos que tienen, propongan formas de acceder a trabajos o proyectos que puedan desarrollar y que les permiten su reinserción en el mercado laboral. Los buenos resultados obtenidos por la iniciativa ya desarrollada en cientos de ciudades de nuestro país (436 lanzaderas desde 2013), unido al coste económico viable del proyecto, nos animan a presentar esta iniciativa que procure sacar del aislamiento, el desánimo, el derrotismo o la soledad a muchos parados que no saben cómo ni dónde buscar una salida, que no conocen más que los círculos de búsqueda de siempre o que no se plantan otras alternativas o posibilidades. Las lanzaderas de empleo se basan en los propios desempleados, permitiendo la participación activa de los mismos en sus propios procesos de empleabilidad, interactuando en un contexto de confianza donde se comparten experiencias, información, formación, sensaciones, aptitudes, mejorando de forma notable las posibilidades para buscar empleo o desarrollar proyectos de autoempleo. Con herramientas de coaching que potencian las capacidades personales el fin último de las lanzaderas es mejorar la empleabilidad de las personas en paro desde una visión más activa, comprometida y solidaria ante los desafíos que impone la situación actual. Es más efectivo buscar trabajo en grupo que en solitario. También porque más del 70% de las ofertas de empleo no son publicadas, se propagan con el boca a boca o en entornos más limitados, entre los contactos que ya están dentro de la propia empresa o acudiendo a reclutar candidatos en redes especializadas. Desde TAB hemos considerado que este proyecto podría ser conveniente para muchos desempleados bejaranos y bejaranas, que pueden obtener grandes beneficios con el trabajo en equipo y la puesta en común de experiencias para la búsqueda de empleo. Creemos que las lanzaderas de empleo son un proyecto viable e interesante para Béjar, y por todo ello presentamos al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Béjar el siguiente ACUERDO Que se inicien los trámites adecuados a través de la Agencia de Desarrollo Local del Excmo Ayuntamiento de Béjar, para la implantación de la Primera Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario en Béjar, en colaboración con la Fundación Santa María La Real, destinando una parte del presupuesto municipal a cubrir el coste del proyecto o en colaboración con otras entidades que quieran aportar su financiación al mismo. Fdo. Javier Garrido Novoa

Grupo Municipal Tú Aportas