Calderé: “Vamos a demostrarnos que somos capaces de darle la vuelta a esto”

Sábado, 27 de enero de 2018

El técnico tiene claro que “nos tenemos que autoconvencer de que lo que hacemos fuera también lo podemos hacer aquí en el Helmántico”

Ramón Calderé, técnico del CF Salmantino UDS, atendía a los medios en la previa del encuentro de mañana frente al Becerril. Un partido donde el técnico tiene claro que tienen que cambiar la dinámica tras sumar sólo dos de los últimos nueve puntos y tras la última derrota en el Helmántico ante el Bembibre. “Ahora tenemos una oportunidad más que tenemos que nos da el fútbol. He hablado con los jugadores para volver a recuperarnos y a demostrarnos a nosotros que somos capaces de volver a darle la vuelta y es un reto. La pena fue sobre todo después del Bembibre que tuvimos una pájara tremenda todos, yo también como entrenador. El domingo pasado fue una pena porque la segunda parte sobre todo se generaron muchas ocasiones que en situaciones normales es un partido para irte 0-2 para casa sin problemas. Ahora un reto más, una oportunidad más en casa que desde mi llegada está nuestro talón de Aquiles y tenemos la oportunidad para ser el equipo que queremos ser”.

Además, quiso restar importancia a la presión que pueda ejercer el Helmántico sobre los jugadores. “No creo que afecte. No debería. No tenemos un psicólogo para ayudarnos. Yo intento hablar en el vestuario con la ayuda de Pablo Cortés a nivel de coaching. La responsabilidad la tienen que tener pero no la presión ni la ansiedad. A partir de ahí tuvimos un mal día el del Bembibre y tenemos que aprender de ello y sigo confiando en los jugadores y en mí mismo y esto y convencido que, con todo el respeto y más allá del rival, somos nosotros mismos los que nos tenemos que autoconvencer que lo que hacemos fuera de casa hacerlo aquí en el Helmántico”.