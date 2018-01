The Post. Cine crítico, pero no demasiado

Domingo, 28 de enero de 2018

The Post, de S. Spielberg, es una película oportuna –alguno dirá oportunista– al defender el periodismo independiente y valiente frente a los poderes fácticos que tratan de amordazarle: los consejos de administración, los gobiernos y, a veces, un poder judicial servil de estos. En el film se señala a un Richard Nixon maquiavélico e inmoral, pero se sobreentiende la referencia actual a un zafio y prepotente Donald Trump.

The Post es una buena película, pero podría haber sido mejor. Tiene un metraje excesivo: con la ayuda de la calefacción de los Van Dyck me vi cabeceando dos o tres veces en escenas no muy novedosas visual o conceptualmente. Las largas conversaciones en redacciones de prensa, los parties de la alta sociedad o la subida por altas escaleras a un alto tribunal las hemos visto tantas veces. (Qué diferencia con la agilidad del thriller de Pakula, Todos los hombres del Presidente, sobre un tema que se apunta al final de The Post: el caso Watergate, que acabó llevándose por delante a Nixon). Por otro lado, la contextualización histórica queda un poco corta. Se muestra cómo el diario The Washington Post y otros periódicos (la filtración se hizo a 19) revelan que Nixon y los presidentes anteriores han mentido sobre la guerra de Vietnam, según las filtraciones de Dan Ellsberg, un científico de la RAND Co. ¿En qué aspectos mentían? La guerra evoluciona mal para los EE.UU. y sería razonable pararla; sin embargo, el gobierno dice que es un éxito. Y ahí queda todo.

Pero la guerra de Vietnam ocurrió hace mucho y es posible que el espectador no capte la envergadura del conflicto, que duró veinte años y causó, según el secretario de Defensa McNamara, unos 3,2 millones de muertos, la gran mayoría civiles, y donde se arrojaron más bombas que en toda la II Guerra mundial, quedando el país sembrado de minas y completamente devastado. The Post no es un documental, pero podía haber reflejado un poco mejor ese trasfondo histórico, así como otros datos colaterales: Nixon no solo mentía, sino que, a la vez, recrudeció los bombardeos y alargó la guerra varios años más; la guerra se extendió a Laos y Camboya; surgió un amplio movimiento pacifista en los países occidentales (con el que se relaciona la actitud de Ellsberg); se usaron armas BQ y se amenazó con la bomba atómica (de cuyo uso Kissinger –ausente en la película– disuadió a Nixon, pensando no en los efectos sobre los vietnamitas, sino en la mala imagen que daría de la presidencia). Más tarde, el tribunal internacional B. Russell conceptuó todo eso como crímenes contra la humanidad. Y Nixon pasó a la historia como tricky Dicky.

Por asociación de temas e ideas, deberíamos seguir hablando de películas como Teléfono rojo (O cómo aprendía a despreocuparme y amar la bomba), de Kubrick, 7 días de mayo, de J. Frankenheimer, o Juegos de guerra, de J. Badham. A primera vista no tienen mucha relación con The Post, pero el vínculo sería evidente si el film se hubiera focalizado más en el soplón Ellsberg y en el contexto de Guerra fría en que se desarrolla lo de Indochina. Ellsberg, que filtró unas 7.000 fotocopias sobre Vietnam, sacó otras tantas acerca de la política nuclear y de los planes atómicos de la RAND, ocupada entonces en “pensar lo impensable” con genios chiflados como Herman Kahn. Ellsberg solo ha usado esa documentación años después para algunos libros propios y otros ajenos (como la historia de EE.UU. de O. Stone y P. Kuznick). Del contenido de esos otros papeles nos podemos hacer una idea por el comentario que hizo Ellsberg al ver la película de Kubrick: “es un documental”. Algo que no es The Post, de Spielberg.