‘Y tú más’, el Ayuntamiento alude a la época socialista que “maquilló y tapó la realidad”

Respuesta del área de Deportes del Ayuntamiento al comunicado de TAB En el comunicado de Prensa que TAB ha emitido sobre “importantes problemas sanitarios por humedades en Mario Emilio” le queremos decir lo siguiente. Problemas reales tenía la Instalación de Mario Emilio hace seis años, un terreno de juego que era un auténtico lodazal, que era en lo que habían convertido el terreno de juego que había pasado de un Campo de Fútbol de arena o tierra, a un terreno que por el tratamiento y el material que habían echado no drenaba y era lodo donde nuestros pequeños y jóvenes tenían que entrenar a diario. Problemas de Sanidad era la instalación donde se invirtió una cantidad de dinero importante, con el simple objetivo de maquillar y tapar la realidad y que tras sólo seis meses de su reinauguración, el estado del edificio estaba cómo se adjunta en las fotografías. En este momento los servicios municipales de Obras y de deportes, junto con la empresa concesionaria, repararan continuamente y cuando se puede atacar la situación creada de las incidencias normales de un edificio de una antigüedad y con esas características: Techo de graderío, con hormigón de muchos años, con dilataciones y grietas que surgen continuamente y que lamentablemente, es imposible eliminar todas las filtraciones de agua que pueden surgir antes de que ocurran. Las humedades se localizan y se intentan una vez que secan sellarlas. De hecho durante estos seis años han trabajado cuatro empresas diferentes en la grada, aplicando diferentes materiales para sellar las grietas y se han reducido las filtraciones sustancialmente. Incluso hay que agradecer la colaboración de varios directivos de diferentes juntas del CD Béjar Industrial que nos pusieron en contacto con empresas y materiales, buscando entre todos el mejorar la situación recibida. Decir alegremente que hay problemas de Sanidad, es algo como poco insensato, salvo que TAB tenga informes que digan o afirmen eso y espero que en la próxima comisión informativa lo aporte; pero les adjuntamos fotografías de cómo el Plan E y el gobierno de otro partido, dejo de herencia y repito tras invertir un auténtico dineral público. Sobre la seguridad, creo que ya no recuerdan las vigas de color amarillo que estaban ubicadas en toda la banda del graderío, que ya no están y se protegieron para evitar golpes, tampoco la protección de los cañones, puerta de bajada al vestuario que se ha colocado, … El terreno de juego cumple las dimensiones y los muros del perímetro están a la distancia permitida y cumpliendo toda la legalidad; ya nos gustaría que estuvieran más alejados, pero cuándo se decide competir en el terreno de juego de Mario Emilio se decide sabiendo las dimensiones; vamos a recordar a TAB que Béjar tiene otro terreno de juego con los muros más alejados, en la Instalación de Roberto Heras. No obstante estamos trabajando desde el ayuntamiento en localizar un producto o material, que puede estar a la intemperie, sufrir golpes, balonazos, patadas, etc; y que tenga una cierta garantía de amortiguación ante golpes, si se encuentra se valorará el coste económico para poder ponerlo. En el asunto de la iluminación, volvemos a decirles lo que ya se ha respondido en las comisiones, el departamento de Obras entiende que la instalación cumple lo marcado por la normativa. En el asunto de las humedades que han surgido y que surgirán a lo largo de los próximos años, que TAB no se preocupe, que se solucionan cómo se hace siempre y lo hace cualquiera cuando se filtra agua, se espera a poder actuar, que se haya secado y se sellará la entrada de agua. Algo que se hace, se ha hecho y se hará, ¿no pretenderá TAB que hagamos chapuzas como las que hicieron hace seis años otros? Y para ello ya el departamento de Obras está esperando a poder actuar.