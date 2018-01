El encierro a caballo, la carpa y los carteles, temas estrella de la única tertulia precarnavalera

Jueves, 25 de enero de 2018

El Restaurante La Bodega acogió en la noche del jueves la única tertulia precarnavalera organizada este año por la Asociación Carnavaldeltoro.es, que contó en la mesa de debate moderada por Eugenio Bernal con el popular Joaquín Sánchez, ‘Tato Galerías’ (como integrante de los Amigos del Alguacilillo); el encargado este año del encierro a caballo, Francisco Cuesta; el concejal de Festejos Cristian González; junto a José Luis del Solo, de la Peña El Farinato; José Prieto, de la Asociación Charra del Caballo; y Sito Sevillano, del Bolsín Taurino.

Al hacerse una única tertulia precarnavalera debido a la cercanía de la Navidad, se tuvieron que concentrar todos los temas, hablándose de toros, del encierro a caballo, de los toreros, de carrozas, de tablaos, o de la carpa.

De lo primero que se habló fue de lo pronto que cae el Carnaval, apuntando por ejemplo Tato Galerías que “sería interesante que cayera más tarde”, aunque Francisco Cuesta señaló que “siempre se llena sea la fecha que sea”, opinión corroborada por José Prieto: “no afecta: ha habido Carnavales con agua, nieve, sol,…”. El problema sí lo ha tenido el Ayuntamiento: “este año hemos estado más apretados” en cuestión de tiempo según Cristian González. Como apuntó José Luis del Solo, “a ver si se anima el Papa y pone una fecha fija para la Semana Santa”, como ya se ha llegado a rumorear, lo que haría que el Carnaval también tuviese una fecha fija.

El encierro a caballo

El mayor tiempo de tertulia se lo llevó el encierro a caballo, tanto por los astados elegidos para este año, novillos, como por el recorrido, con un corto tramo de campo prohibido para el público de pie, concluyéndose que ambas medidas tienen una finalidad clara: que el encierro entre y que el astado sufra poco para que luego rinda.

En palabras de Sito Sevillano, los novillos “dan más juego que un utrero, se pueden dominar mejor”, pero “el domingo la gente viene a ver toros”, y optando por este tipo de ganado, “las capeas y los desencierros te toca hacerlos con novillos” como señaló José Luis del Solo. Para Francisco Cuesta, con toros sería un encierro “más serio”, pero optando por novillos “es la forma que se muevan por la mañana y por la tarde”. Tato Galerías añadió que “el toro bravo es complicado para un encierro tan largo; vamos a probar este año con novillos”.

Lo que propuso José Prieto, que según explicó ya lo demandaba cuando era oposición en el Ayuntamiento, es que hubiese dos toros “frescos” en la Plaza para la capea matinal del domingo, para no tener que usar los del encierro a caballo que acaban de llegar. Por su parte, Cristian González apuntó que está de acuerdo que con novillos “baja el trapío, pero da más vistosidad”, defendiendo que el resto de días ya existe ese trapío.

En relación con el ganado del resto de días, no hubo objeciones, aunque los tertulianos sí estuvieron de acuerdo en apostar siempre que se pueda por ganaderías de Salamanca. José Prieto considera que puede haber problemas para encontrarlos en la provincia, por lo que “no hay cerrarse a que sea de Salamanca”. Cristian González reafirmó la idea de “apostar primero por lo de la zona”, apuntando de nuevo que ha habido problemas para igualar las corridas.

Volviendo al encierro a caballo (cuyo encabestrado va bien, según indicó Francisco Cuesta), también se habló del recorrido, siendo la idea principal que el actual trayecto es más vistoso, pero que falta parte de campo. En palabras de José Prieto, “estos años se ha perdido el encierro de campo; entiendo que el Ayuntamiento se quiera asegurar que entre, pero falta esa parte de campo”, incidiendo Eugenio Bernal en que “había gente que le gustaba ir a la Ermita, etc.”. Tato Galerías puso sobre la mesa que “es una decepción grandísima cuando no llega; hay que procurar que entren porque si no la gente se va disgustada”.

Sito Sevillano también estuvo de acuerdo en que así “te aseguras que llegue a la Plaza”, incidiendo en que el anterior lugar por donde se traía, por la calleja de Valhondo, “era peligrosísimo”. Ahora, por la actual bajada, “hay menos riesgo y es más bonito”, algo en lo que estuvo de acuerdo José Prieto: “es más vistoso”. Por su parte, Cristian González apuntó que esa bajada “se ve desde cualquier zona, incluso desde la muralla”, de tal modo que ahora el encierro a caballo “se ve más que antes”, cuando bajaba por la calleja.

La ausencia de Manuel Diosleguarde

Otro tema que suscitó controversia en la tertulia fue el de los carteles taurinos, centrado especialmente en la ausencia de los mismos de Manuel Diosleguarde, cuya madre “está enfadada con el Ayuntamiento” según señaló Sito Sevillano.

Cristian González explicó que se habló en octubre con la persona que le lleva, pero que finalmente ha quedado fuera porque todavía no ha debutado con picadores –se espera que lo haga a lo largo de este año-, y “desde el primer año traemos novilleros con picadores” tanto para la novillada picada del Martes (de ahí su nombre, de hecho) como para el puesto de novillero del Festival Taurino del Sábado.

José Luis del Solo espera que “cuando debute con caballos venga; no hay más excusa”, añadiendo Cristian González que tras su ausencia “no hay nada más que eso; vamos a estar con él siempre”.

La carpa otra vez a debate

Más allá de los temas taurinos, en la tertulia se trataron otros temas variados como por ejemplo la carpa municipal, que suscitó debate sobre su conveniencia, existiendo algunas discrepancias por ejemplo entre Juan Luis Montero ‘Perita’, que estaba en el público, y que no la ve necesaria, y José Luis del Solo, quién defendió que “el sábado y el domingo viene mucha gente; sino hay carpa, ¿dónde la metemos?”, opinando que “la carpa no le hace mal a nadie”.

Por su parte, Cristian González quiso recordar que “la principal función de la carpa es albergar actuaciones musicales”, que las paga el adjudicatario de la misma como condición obligatoria. En relación con actuaciones, Tato Galerías señaló que para la gente mayor no hay actividades, proponiendo que haya algún espectáculo de variedades o teatral: “seguro que en Carnavales llenaría”. Como otras ‘peticiones’, José Prieto solicitó que “la arena de la Plaza esté en condiciones”, apuntando Cristian González que “llevamos dos años trabajando en ello”.

Asimismo, también se puso sobre la mesa la posibilidad de crear como escuelas tanto de tablaos como de carrozas. Respecto a los tablaos, Cristian González reveló que “probablemente después de Carnavales” se dé algún paso en ese sentido de cara al futuro, esperando que “se cree cantera”. En este asunto, José Prieto cree que “muchas asociaciones y grupos deberían animarse” a hacer tablaos, como hicieron ellos el año pasado desde la Asociación Charra del Caballo.

Mientras, en torno a las carrozas, Tato Galerías cree que el Ayuntamiento “debería dejar naves” para que la gente las construyera, porque “hay peñas que no han hecho por no tener local”. Según desveló José Luis del Solo, en la reunión mantenida con el Consistorio ya se hizo esta reivindicación, respondiéndose que no se tenían espacios para dejar.

Al hilo de esto, Eugenio Bernal expuso que “el Ayuntamiento debería tener una nave grande para eventos”, mientras que Sito Sevillano se lanzó a proponer que se reconstruya la plaza fija de Ciudad Rodrigo y hacerla cubierta. En torno a las carrozas, José Prieto cree que hace falta una escuela para aprender a hacerlas, un sitio, y “más que premios, pequeñas ayudas para que no te cueste tanto hacerlo”.

Cristian González subrayó que su idea sigue siendo “hacer un único desfile” que englobe disfraces y carrozas. De momento, en torno al cambio de ubicación del desfile de disfraces, la medida ha tenido buena aceptación como se expuso en la tertulia, que se prolongó durante hora y media.