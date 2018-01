8 de marzo: “No nos metamos en eso” ¿huelga internacional de mujeres o procede huelga general?

Dicen que se ha acabado la crisis pero no suben los sueldos ni las pensiones, ni se revierten los recortes en sanidad ni en educación…

M.Rajoy dice que solo hablamos del “monotema de la corrupción”, pero es que llevamos años de Lezo, Gürtel, Púnica… y lo que nos queda.

Ya hay dirigentes del PP que han reconocido públicamente la financiación ilegal del partido y aún así sigue gobernando. Y M.Rajoy sigue siendo Presidente a pesar de estar meridianamente claro que cobró sobres en B.

¿Entonces? ¿Es que no hay motivos suficientes para una huelga general? ¿Puede haber algo más?

Pues sí. Ahora dice Rajoy que “no nos metamos” en lo de la brecha salarial, en la desigualdad de sueldos y de oportunidades laborales de las mujeres.

Somos el 51 % de la población, somos más de la mitad de la población activa, somos casi la mitad de de la masa trabajadora de este país y nuestro máximo gobernante dice que “no nos metamos en eso”, que no nos metamos en la injusticia, en la discriminación laboral por motivo de género.

Todos los políticos del PP dicen a diario varias veces meses que cumplir la Constitución, pero del art. 14, de ese que dice que no puede haber discriminación por razón de sexo, raza,… nadie dice nada.

Y mientras, los sindicatos ¿qué? Se les llena la boca con las políticas de igualdad, pero es eso, políticas de boquilla, porque a la hora de la verdad, a los sindicatos les importa la igualdad de las trabajadoras a las que representan lo mismo que a nuestros gobernantes: NADA

Si de verdad les importara, no habrían consentido la absurda frase de Rajoy y habrían convocado una huelga general; si estuviéramos hablando de cualquier otro colectivo ya lo habrían hecho, somos la mitad de la plantilla de cada empresa ¿cómo es que los sindicatos no pelean por los derechos de la mitad de la gente a la que representan? Porque los problemas de las mujeres solo nos importan a las mujeres. Y no a todas, como se ha visto claramente en la ausencia de declaraciones de las diputadas del PP.

Y porque nosotras no decidimos en nada: en todos los órganos de decisión, en todas las cúpulas de partidos y sindicatos, escasean las mujeres, como no las hay tampoco en los consejos de dirección de las grandes empresas (el techo de cristal), así que “los amados líderes” seguirán decidiendo de espaldas a nosotras, ever after, por los siglos de los siglos.

Pues aunque sea “solas”, el 8 de marzo iremos a la huelga, porque no estamos solas porque somos miles, millones: el año pasado se unieron a la huelga 70 países. Sí, somos muchas y acabaremos siendo todas.

Los hombres que consideréis que es injusto lo que nos pasa a las mujeres, deberíais acompañarnos en esta huelga, pero que os quede claro que la huelga y el cambio se harán con vosotros o sin vosotros, así que espabilad si queréis demostrar que estáis con nosotras de verdad, no solo de boquilla. Sí, hay que meterse en esto.