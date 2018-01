Hoy en día parece que vivimos en un mundo inculto y complejo, lleno de ruido y con muy poco criterio, en el que los valores desaparecen ayudados por unas redes sociales que crean mucha confusión, porque no siempre el receptor filtra adecuadamente.

Los jabalíes son gregarios, pues viven en piaras; los bancos de peces y las bandadas de aves son asociaciones gregarias. Se dice que se es gregario cuando se forma parte de un grupo sin distinguirse de los que lo componen, especialmente si carece de ideas e iniciativas propias y sigue siempre las de los demás.

Cuando eres joven, lo que tienes por delante es un potencial indefinido muy grande, no has definido tu vida, ni tus gustos, ni tus criterios de elección. A medida que te haces mayor te vas definiendo, y como la amistad normalmente funciona entre iguales, cada vez son menos los “iguales” que encuentras en el mundo. Para hacer nuevas amistades en edad adulta, hay que aprender a ser receptivo con los demás, ser tolerante, compartir y entender que los amigos no tienen que sentir y pensar igual. Es importante de tener la voluntad de construir una amistad y ser capaz de generar encuentros sin juzgarlos en términos de beneficio-coste. Vivimos una época muy peligrosa, muy cambiante, en la que únicamente la cultura, el coraje, la dignidad y el valor de cada uno nos puede ayudar a soportarla.

Los españoles castigamos muy poco visto a lo que estamos asistiendo, parece que en España hay una deriva de pasividad brutal; o se piensa o reflexiona poco por no decir nada. Es un problema de la sociedad civil. Ejemplos los tenemos desgraciadamente todos los días en todos los sectores, como la política en que algunos quieren ahora ser investidos por vía telemática estando huidos de la justicia, o delegar el voto como diputados, o como presuntos delincuentes, mientras a otros se les toleran mil y una tropelías confesas en los juzgados mientras descansan en Marbella, incluso otros a la espera de sentencia siguen viviendo a costa del dinero de los parados, vemos a terroristas confesos que se pasean al amparo de algunos partidos políticos, también se defienden ideas anticonstitucionales con total impunidad, etc..., se toleran tantas barbaridades que ya nadie se mueve ni para defender lo cercano, lo palpable, ni lo suyo porque por pequeño o próximo a nadie le va a importar; visto lo visto...