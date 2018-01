El Bosque de Béjar, dudas en la atribución  de las autorías de las reformas

El Alcalde de Béjar sigue apropiándose de las ideas ajenas sobre ‘El Bosque’ Desde la Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB) queremos dejar claro que la idea de abrir El Bosque al público por la Puerta de la Justa no es del alcalde, sino que la propuso el Grupo Cultural San Gil hace muchos años, pues así consta en diversos escritos a las administraciones desde 1993 y también se recoge en el Plan Director de El Bosque desde 2000, además de incluirse en el proyecto de empleo redactado por Izquierda Unida y el Grupo Cultural San Gil de 2016, de modo que, con ello, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León no hacen otra cosa que cumplir una vieja aspiración ciudadana y su propio instrumento de intervención en el BIC, el Plan Director: no se pueden poner medallas por hacer algo a lo que están obligados, tratando de obtener réditos electorales a toda costa, pero nos alegramos de que, por fin, cumplan algunos de sus compromisos. Estamos deseando que en este año de 2018 se pongan manos a la obra con todos los demás compromisos que tendrían que haberse cumplido en 2009, según los plazos que establece el Plan Director aprobado por la propia Junta en 2001: nueva delimitación del BIC y su Entorno de Protección, constitución del Consejo Asesor con participación de especialistas y representación ciudadana, vigilancia de la regadera y garantía de agua, adecuada rehabilitación de los edificios, etc.) y que lo hagan de acuerdo con lo que dicen los expertos y no mediante atajos y chapuzas como el desquiciado Taller de Empleo, que actualmente perpetra sus acciones en dos áreas de jardín. La visita a través de la Puerta de la Justa ya pudo ser disfrutada en octubre de 2008, cuando el Ayuntamiento presidido por Cipriano González (PSOE) autorizó la apertura al público en una jornada que fue muy bien acogida por los asistentes (foto 1) y en la que se reivindicó esta posibilidad tan adecuada a la correcta interpretación de la villa. Por otra parte, en la noticia sobre esta propuesta municipal se mencionan las opiniones de un supuesto "experto en El Bosque" del que no se conoce ninguna aportación científica publicada. El Ayuntamiento sabe perfectamente que los expertos en El Bosque y en jardines históricos son otros y que están dispuestos a colaborar en el marco del Consejo Asesor establecido por el Plan Director de El Bosque para evitar desastres como los que se vienen ejecutando. Sobre el vial de acceso a El Bosque desde la Puerta de la Justa se cuenta con un artículo incluido en el nº 16 de la revista "Cuaderno de Notas" (Departamento de Composición Arquitectónica ETSAM / UPM), en 2015, elaborado por José Muñoz Domínguez, que está concluyendo su tesis doctoral en arquitectura sobre "La villa suburbana El Bosque de Béjar, entre la casa de campo hispánica y los modelos del Renacimiento" y ha estudiado la relación del vial bejarano con otros viales en villas italianas y españolas de la época (el artículo se puede descargar en http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/3122). PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE EL BOSQUE DE BÉJAR