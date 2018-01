Los abusos sexuales y el Papa Francisco

Jueves, 25 de enero de 2018

Las declaraciones de este Papa son tan repetidas que no tengo duda de que está con las víctimas y que reconoce el grave problema que tiene la iglesia con este asunto. Por cierto, también la sociedad en su conjunto.

Pero ha cometido un grave error defendiendo la inocencia de un obispo y pidiendo pruebas para creer a quienes le acusan. Gravísimo error por desconocimiento, malos consejeros, cansancio u otras causas.

No creo que deba meterse a comentar casos concretos en los que siempre hay que defender el derecho de las víctimas a denunciar (apoyando que lo hagan todas las víctimas) y el derecho del supuesto abusador a presunción de inocencia. Pero él no debe hacer de juez y decir que solo con pruebas contrastadas admite que los abusos hayan sucedido.

Lamentablemente son muchos los casos en que no se pueden probar abusos que sí se han dado. Comprendemos que un juez no condene al acusado, si no hay pruebas. Pero el Papa no es un juez. Si es amigo del acusado y le conoce muy bien, puede apoyarle personalmente, pero no debe declararle inocente, porque probablemente solo el propio obispo y quienes le acusan saben lo que sucedió.

En un centro educativo de Ávila, un profesor fue acusado por una alumna, solo los padres la creyeron. La dirección, los compañeros y las familias se pusieron en contra de esa niña. Finalmente la cambiaron de colegio, pero en el juicio se presentaron finalmente más víctimas y entre todas, pudieron probar los abusos. ¡Cuidado con hacer de jueces en estos casos!. Claro que en el otro extremo están los grupos sociales que piden que el acusado sea condenado sin pruebas.

Por cierto, hace tiempo que pedimos a los jueces que en lugar de declarar inocentes a los acusados reformulen las cosas y digan algo así: “no hemos encontrado pruebas que nos permitan declararle culpable”.

Es decir, usar algún tipo de fórmula jurídica que las víctimas puedan aceptar cuando, a pesar de haber sido abusadas, no pueden presentar pruebas fehacientes. Los jueces no son infalibles (me temo que el Papa tampoco) y deben dejar de usar un vocabulario propio de dioses, declarando inocente al acusado. No es lo mismo declarar que no se han encontrado pruebas de culpabilidad que afirmar su inocencia.