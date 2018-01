Las noticias que llegaban a la villa en noviembre de 1898

Martes, 23 de enero de 2018

“Se firmó la Paz y nos quedamos sin Cuba”, así lo relataba una pieza rescatada por Monette González de ‘La Voz de Ledesma’

Monette González rescata de la hemeroteca de la villa las noticias que llegaban a finales de 1898, en ‘La Voz de Ledesma’.

“En la tirada del día 28 de Noviembre de 1898 se hacía eco de las últimas noticias acaecidas al otro lado del charco y en las que podemos ver lo escabroso que resultaba todo lo que acontecía por aquellas tierras de inframundo, y que pasamos a leer a continuación.

“Se firmó la Paz y nos quedamos sin Cuba. ¡La famosa Cuba! (118,883 kilometros de territorio), Puerto Rico, 9315 km; Filipinas, o sea las islas de Luzó, Mindanao, Palauan,Mindoro, Panay, Negros, Cebú, Leyte, Samar, Masbate y Mohol, 206,182 km y ¡lo que venga!, pero nos regalan los caballeros yankis veinte millones de Dollars que, según dicen,equivalen a 150 millones de pesetas. Con tan triste motivo, la Gran Prensa dirige duras censuras al Gobierno. Nosotros no haremos tal cosa, ¿y saben por qué? Porque las censuras las merecen, en primer término, esa prensa y el pueblo entusiasmado con ideales engañosos.Pero no solo el pueblo y la prensa de estos días, sino el pueblo y la prensa de hace muchos días, y además, porque al hablar de esto se enciende la sangre verdaderamente española, esa sangre honrada, generosa, invencible, que ha tenido que sucumbir ahora por…por no habernos enterado hasta ahora de que debíamos renegarnos. Esto es, por torpes. Aunque no todos. Pues bien se ve que la Masonería ha sabido realizar sus designios”.

Agradecemos a José María López Tabernero por su amabilidad al prestarnos esta hoja la cual nos ha informado un poco más en el día de hoy.