Giménez Barrriocanal: “La Iglesia Católica no recibe ni un solo euro de los Presupuestos del Estado”

Martes, 23 de enero de 2018

Giménez Barriocanal ha expresado la importancia de "dar a conocer lo que la Iglesia hace en la sociedad" y ha explicado las dos líneas en las que está trabajando la Conferencia Episcopal Española (CEE) resumidas en dos palabras: "la transparencia y el autosostenimiento".

Para el vicesecretario general "actualmente existe un desconocimiento sobre la vida de la Iglesia que se visibiliza a través de sus instituciones y de personas que participan en inumerables actividades". El responsable ha detallado los dos tipos de financiación de la Iglesia: directa "la principal financiación directa es la aportación de los fieles y hemos conseguido que todas las diócesis de España manden las cuentas a la Conferencia Episcopal, que sirve para conocer su realidad"; y la indirecta "si no tenemos que pagar impuestos por las exenciones fiscales, ese dinero sirve para actividades asistenciales y de pastoral". Barriocanal también se ha referido a otras actividades de financiación indirecta como la del voluntariado "hay más de cien mil catequistas que están financiando con su trabajo", así como el buen uso de instalaciones, la gestión presupuestaria y las buenas prácticas "que también ahorran dinero".

"La Iglesia no recibe ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado, salvo una partida para asistencia en las cárceles. Solo recibe única y exclusivamente el dinero de los contribuyentes. Si nadie marcara la X, la Iglesia no recibiría nada (...) La asignación tributaria no se puede fiscalizar como gasto, sino como una minoración de ingreso. Si no es un gasto, no está sometida al régimen de fiscalización de gastos previsto por la Administración General del Estado". Además, el vicesecretario general ha explicado que: "la Iglesia recibe el pago a cuenta el 70% del año anterior, sin embargo las Comunidades Autónomas reciben el 98% del dinero de la anterior liquidación".

Respecto a la transparencia, Giménez Barriocanal ha explicado las actuaciones del Programa de Transparencia aprobado por la CEE como: la firma de protocolo con 'Transparencia Internacional', así como la elaboración de estudios de impacto, software de gestión de las diócesis, o el programa de donativos. Y ha detallado la 'Memoria de Actividades' de la Conferencia Episcopal -publicada en su web, y auditada externamente y anualmente- en la que se explica lo que la Iglesia Católica hace por la sociedad: acciones sacramentamentales, número de horas que dedican los agentes de pastoral (47 millones de horas de los sacerdotes); voluntarios (14 millones de horas); 13 mil misioneros; 2.593 colegios religiosos "que ahorran 2.400 millones de euros a la Administración Pública"; actividades universitarias; 3.688 bienes de interés cultural "que paga y sostiene la Iglesia y que ayudan al enriquecimiento cultural y económico del país"; así como la actividad asistencial (se atiende a 175 mil inmigrantes); la acogida de mujeres víctimas de violencia de género (114 centros), más de 6mil centros para mitigar la pobreza (que atendieron a 2,8 millones de personas el año pasado), etc.

"El Estado mantiene un sistema de colaboración con la Iglesia plenamente constitucional, en los acuerdos Iglesia-Estado. No es un privilegio, tiene que ver con lo que la Iglesia hace, porque genera un enorme beneficio social", concluyó.