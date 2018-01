“Es muy fácil vender que unos pagan más que otros, pero no es así, no tenemos trato de favor”

Lunes, 22 de enero de 2018

El regidor destaca que el convenio recoge como el descuento será facturado por el CID al Ayuntamiento, por lo que la cuantía final será la misma que la de cualquier otro usuario

El alcalde de Rágama ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas por el Partido Popular en relación al convenio firmado entre el consistorio que regenta y el CID, de las que afirma que “son ganas de sacar punta a una mera formalidad”.

En declaraciones a SALAMANCArtv AL DIA y BRACAMONTE AL DIA, José Luís Moyano, asegura que el documento de acuerdo “no contraviene para nada el firmado en el Ayuntamiento de Peñaranda, de eso que nadie tenga duda porque nos aseguramos de que así fuera” y detalla como el acuerdo ofrecerá una pequeña ayuda a los ragameños empadronados, de entre 3 y 4 euros por persona, que variaran según el mes y las circunstancias. Estas cantidades serán facturadas por el CID al consistorio de la localidad de manera mensual con lo que, tal y como afirma “ingresara lo mismo que si fuera un usuario de cualquier otro sitio”.

En relación a las afirmaciones realizadas por los populares, Moyano explica que “es muy fácil vender que unos pagan más que otros, pero no es así y a nivel de la gestión de la empresa no tenemos trato de favor” y destaca la importancia de impulsar este tipo de servicios hacia la comarca, que sean utilizados por vecinos de los diferentes pueblos, ya que asegura que “si los pueblos tuvieran más vida, mejor le iría a Peñaranda y servicios como este no necesitarían ningún tipo de subvención”.

El documento firmado con el Centro Integral Deportivo se limita, en el caso de los habitantes de Rágama, a los servicios que no se pueden ofrecer en la localidad, piscina y gimnasio, quedando excluida la piscina de verano o las actividades deportivas como aerobic o zumba, que ya se ofrecer en el municipio.