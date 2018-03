No juzgar sin conocer... ( Francisco S.P)

¿Quién soy yo para juzgar? Nos pregunta a toda la sociedad Francisco.Juzgamos a las personas por su aspecto externo, por su apariencia, no nos molestamos en conocerlas, en saber que hay detrás de lo que puede ser “la máscara”.

Conceder demasiada importancia a la imagen, a cómo nos verán, qué opinarán los demás, mina la autoestima y propiciando miedos e inseguridades, además de incidir negativamente en la pérdida de referencias sobre uno mismo. Si yo me aíslo del mundo real, y tan solo permito ser conocida desde una perspectiva, la única que proyecto, por ejemplo:

Muchas parejas, tras convivir durante décadas, descubren que no se conocen en lo fundamental, en lo íntimo, aunque sepan al dedillo las manías y costumbres de su cónyuge. Para proyectar nuestro verdadero YO, hemos de descubrirnos internamente, (no es fácil, requiere introspección y hacernos preguntas, a veces complicadas de responder sinceramente), atendernos, oirnos y amarnos. Y, desde este punto de partida...relacionarnos

Quiero puntualizar que SER YO, no indica que siempre voy a tener el mismo comportamiento, no soy la misma en clase, en casa, con amistades, ir de compras etc, debo adoptar las maneras convenientes en cada situación, sin dejar de ser nunca autentica y real, fiel a mí misma; para ello he de conocerme bien, reflexionar y tomar una decisión, AQUÍ Y AHORA, de esta forma debo ser mí mejor amigo, para poder ayudar en la amistad y confidencia del otro.

La apreciación externa no siempre es la correcta, lo que vemos es su vestuario, su peinado, su coche, su forma de hablar… pero, ¿Y su personalidad? ¿Y sus sentimientos?

Cuando vemos a una persona por primera vez nos fijamos en su rostro, su ropa, su pelo y... si no nos gusta, ¡dejamos de conocerla! ¿Y si resulta que comparte nuestras aficiones? ¿ Es interesante lo que nos cuenta? ¡lo dejamos pasar!, entonces perdemos una gran oportunidad que posiblemente no vuelva a darse.

En nuestra mano está dedicar más tiempo a quienes llegan a nuestro mundo y darnos la oportunidad de descubrir cómo son realmente...sin máscara ni afeites. El verdadero valor de las personas se encuentra en el interior.

CUENTO INDÚ

Unos ricos terratenientes invitan al banquete de boda de su primogénito al Maestro Susufí, no se escatimará en pompa y boato; el anciano Maestro llega puntual a la cita,vestido con ropas de mendigo. El anfitrión, que no lo reconoció, lo hizo a un lado con gesto altivo, dice al jefe de servicio:

- Tachinquíkim, no podemos permitir que un mendigo se cuele en el ágape y ceremonia de mi hijo Sumafúa, échelo de la parte principal, dele un poco de arroz y sáquelo por la puerta de atrás, le he dicho que tenga mucho cuidado, que hoy recibimos al Gran Maestro, no permita que ningún desheredado se acerque y ensucie con su fetidez y ropas mal olientes la entrada por donde pasara el sabio. Estamos esperando su llegada, es un gran privilegio contar en los esponsales de mi heredero, con la presencia del gran Susufí, nada más descender del carruaje, hágalo entrar por la parte principal, que ha de estar incensada con aromas a azahar, bergamota y miel. El maestro no debe rozarse con gente de baja estofa, inculta y zafia.

-Se hará como dice señor. Estén atentos, en cualquier momento aparecerá el Maestro.

El viejo Sabio, muy apenado volvió a su casa, cambió sus ropas por el rico manto ceremonial y se presentó nuevamente. Desde el Primer empleado del hogar de los ricos terratenientes, hasta los anfitriones hacen continuas reverencias de respeto y admiración a la llegada del Sabio, se le coloca en el lugar principal de la sala y dando el mejor puesto en el comedor.

Allí, se quitó el manto bordado en oro y piedras preciosas, lo dobló y colocó sobre un cojín de seda amarilla reservado para él.

-Os sentís cómodo admirado maestro -se dirige a él el dueño de la casa

- Mi manto debe sentirse como si estuviera jugando en el jardín de Buda, ya que precisamente es al manto a quien habéis invitado a la ceremonia de vuestro hijo, a mí hace dos horas que me has echado de vuestra casa por la parte trasera, avergonzándo de mi presencia.

No dijo otra cosa, dejó el manto sobre el cojín y se marchó.

“No es la riqueza, ni los ancestros; sino una conducta honorable y sabia, la que hace grandes a las personas.