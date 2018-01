Perfumerías Avenida conquista el séptimo título de la Copa de la Reina ante Girona

Domingo, 21 de enero de 2018

Perfumerías Avenida ganaba esta mañana su séptimo título de campeón de Copa al superar 76-62 a UniGirona en la final de la competición, celebrada en Zaragoza ante más de 2.000 espectadores, varios centenares de ellos desplazados desde Salamanca. El conjunto salmantino, que se displazará directamente a tierras rusas para medirse esta semana al Nadezhda en Euroliga, romía el partido en el tercer cuarto ante las catalanas para sumar su séptimo título en la que ha sido la séptima final consecutiva de las trece disputadas. Ya es el equipo con más entorchados y consigue repetir el título logrado el año pasado.

A priori, Avenida era favorito. No en vano había ganado los tres partidos en los que ambos conjuntos se han enfrentado esta temporada, el último justo hace ocho días. Pero precisamente por ello, porque el UniGirona no ha dado su brazo a torcer en ninguno de ellos y por la solvencia con la que se clasificaba para la final ante los anfitriones (60-80), no se podía dar nada por seguro.

De hecho, la igualdad fue la tónica durante los dos primeros cuartos. Lo cierto es que tras un inicio igualado, parecía que Avenida iba a abrir brecha al irse de cinco puntos (12-7), pero no sería así. El conjunto catalán tenía trabajado el partido y tenía ganas de dar la sorpresa. Trataba de dar mucha velocidad a la circulación del balón y a traves de penetraciones rápidas contrarrestar el poderío defensivo de las perfumeras. Al frente del Girona, una vieja conocida de la afición charra, la base Nuria Martínez, de largo la mejor del conjunto catalán. Sin embargo, lo cierto es que el baloncesto es un deporte donde la altura es importante y Avenida dominaba los tableros con Erika de Souza y Robinson, pero Girona estaba muy metido en el partido y así, más igualados no se podía llegar al terminar el primer cuarto (20-20). En el segundo, lejos de cambiar las cosas, siguieron totalmente igual, aunque Avenida conseguía marcharse al descanso con dos puntos de ventaja (39-37).

El tercer cuarto iba a ser otro cantar e iba a tener de protagonistas a Robinson. La jugadora se echaba el equipo a las espaldas tanto en ataque (máxima anotadora del Avenida) como en defensa (máxima reboteadora del encuentro) y, poco a poco el equipo charro iba abriendo brecha. Mediado este tercer cuarto, Avenida romía la barrera de los diez puntos, una barrera que no soltaría hasta el final con pequeñas alternativas. Doce puntos eran la ventaja de las charras al comienzo del último cuarto ante un Girona donde Nuria Martínez llevaba la iniciativa. Aun así, todavía pudieron meterse en el partido a falta de 4.22 para el final cuando, con sólo nueve puntos de desventaja, María Conde fallaba un triple que las habría puesto a seis. A partir de ahí, Avenida volvió a superar los diez puntos y Silvia Domínguez tomaba el mando para contemporizar y hacer que el equipo perfumero terminara levantando un nuevo título.

Ficha técnica:

Perfumerías Avenida (20+19+24+13): Silvia Domínguez (9), Kim Mestdagh (6), Givens (11), Erika de Souza (8) y Angie Robinson (13) -equipo inicial-. También jugaron Elonu (10), Nicholls (7), María Asurmendi (8) y Laura Gil (4).

Spar Citylift UniGirona (20+17+14+11): Nuria Martínez (18), Mendi (9), Nicole Romeo (3), Marie Evan (8) y Nadia Gomes (11) -equipo inicial-. También jugaron Buch (8), Astou Traore (5), María Conde (-) y Alminaite.

Parciales: 20-20, 19-17, 24-14 y 13-11.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante más de 2.000 espectadores, varios centenares de ellos seguidores de Avenida desplazados desde Salamanca. Eliminada Elonu por cinco faltas personales.