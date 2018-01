Todo el mundo sabe de fútbol... salvo los entrenadores.

Lancé mi libro “¡Yo, de mayor, quiero saber de fútbol…!”, es el décimo desde que en 2009 me atreviera a editar el primero. En el epígrafe 10, me dedico a sintetizar los mejores pensamientos de algunos de mis entrenadores de referencia que, ahora mismo, no están ya entrenando… Me pareció oportuno rendirles homenaje a ese repositorio de conocimientos futbolísticos, bien es cierto que pocos de ellos llegan a escribir su propio libro, olvidándose de la responsabilidad social que ellos mismos tienen respecto al fútbol y la sociedad. Una de las fundamentales prerrogativas de los entrenadores es la confección de las alineaciones, aunque muchas veces tratan de usurpárselas desde diversos ámbitos. Porque un entrenador, haga lo que haga, decida lo que decida, sus decisiones serán cuestionadas por gente que lo más redondo que ha visto es una pastilla de chocolate…

El colmo es que, en un equipo de fútbol, iniciado el partido con una alineación concreta, cuando el entrenador intenta hacer una modificación táctica, un cambio razonable a su criterio, o simplemente una adaptación de misiones y de hombres, para que enseguida los entendidos de turno aseguren que dichas decisiones son para corregirse a sí mismos, como si los entrenadores tomasen las decisiones para reconocer errores anteriores. Es una visión sibilina… O sea, la vida misma nos enseña a pensar que cualquier decisión mundana puede tildarse de error porque en décimas de segundo tomamos otra distinta a la inicial. Voy por la acera de la derecha y me acuerdo que en la izquierda hay un comercio que quiero visitar. Como he improvisado de pronto, ¿mi primer trayecto “era equivocado”? ¡Absurdo enfoque! Eso sí, todos se pueden autocorregir excepto los entrenadores de fútbol.

Leí en la web “Razón y palabra”: “El entrenador es un estoico que intenta por todos los medios la imposición de lo consciente sobre lo inconsciente, del enunciado sobre la enunciación. En suma, el entrenador es alguien que se aferra a pensar que todo puede estar fríamente calculado. Su dicho sería: “Yo propongo, los jugadores disponen, viene el inconsciente y todo lo descompone”. Aunque se sigue insistiendo, en demasía, que “El fútbol es de los futbolistas”. Y, estando bastante de acuerdo con esa máxima, aspiro a que sean los entrenadores los que me den la visión avanzada, estratégica, organizativa del juego fuera y dentro del campo. Al fin y al cabo, un equipo nunca se aglutinará solo con jugadores sino aparece un “director de operaciones” que haga funcionar al bloque. En mi libro cité “Las reglas del emperador”, sobre Tang Taizon, un peculiar gobernante que llenó su corte de asesores que, entre otras misiones, “debían criticarlo cotidianamente”. Los entrenadores se enfrentan a problemas muy parecidos a los que debían enfrentarse los emperadores antiguos, otra cosa es que cualquier aficionado del fútbol con mediocres conocimientos pueda cuestionar las maneras de hacer de los entrenadores solo porque pagaron el carné del club, o una simple entrada de acceso al campo…

Salamanca, 22. Enero. 2018.