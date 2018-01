Honorable anciano, honorable cerdo. La última matanza.

Porque hay otras prioridades mayores, de servicio a personas y a menores, ganan estas personas crueles e ignorantes, de sentimientos abstractos, para nada unidos ni comprometidos con la Naturaleza, ni con los que sufren. Son grupos que incluso desean la muerte a niños y que están en contra de investigaciones científicas para curar enfermedades humanas.

Estos personajes tipo león vegano o change, que además mienten y opinan sin conocer. Porque el cerdo de nuestra matanza primero recibió el aturdimiento y luego se desangró, como corroboraron los responsables del SEPRONA.

No aceptaré que nuestros abuelos eran asesinos, cuando llevamos linaje de personas que amamos a los animales, los cuidamos y somos ecologistas desde antes que existiera el término, por algo desde esta escuela llevamos el hospital de fauna y hacemos educación ambiental.

Fue una preciosa jornada de respeto al animal, de aprendizaje de anatomía y un oficio y saber que se pierde como otros muchos de nuestros pueblos. Estos especímenes que hablan de la España paleta, ignoran el saber de nuestros mayores y les faltan al respeto sin saber nada de economía de subsistencia, desarrollo sostenible y mantenimiento de especies domésticas que si no desaparecen como burros, vacas de tiro, mulos, etc. Deberán ir contra las industrias cárnicas, contra el comercio del jamón, etc. Además deben saber que su huella energética mata más animales, su vida cobarde en las redes tiene un precio ecológico y de contaminación.

No han oído hablar de sus monocultivos y desastres ecológicos que producen, los conservantes cancerígenos para hortalizas y el clasismo alimentario por el alto precio de los productos “ecológicos”.

Generáis odio y bandos, por eso no merece la pena ni contestaros. Las posturas radicales que usáis provocan hasta incendios en algunas zonas. Además perjudicáis a los que verdaderamente sí hemos estudiado ecología y hemos luchado por los derechos de los ecosistemas, incluidos animales, plantas y personas. Sin acusar a los admirables habitantes de los pueblos.

No opinéis de nuestros heroicos alumnos, muy educados en emociones y respeto. Ya quisierais vosotros tener su humanidad, conocimiento de la vida y valentía aunque escribáis hipócritas con “h”.

Los cerdos no vuelan, los leones no pastan y los conejos en Australia sin depredadores naturales extinguirían a los canguros. Los cerdos no son inmortales y el ciclo de la vida requiere de unos equilibrios.

Ojalá tengáis tanto éxito para detener guerras y vayáis al mundo musulmán también a evitar que maten corderos. Los extremistas como vosotros hacéis mucho más daño que beneficio, a las personas, a los animales y a las plantas.