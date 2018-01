También pierde población el entorno de la capital.

El Área Urbana Funcional de Salamanca según el INE.

Aprovechando que a finales de Diciembre siempre se publica la rectificación del Padrón Municipal a 1 de enero, en este caso de 2017, comentaba la pasada semana algunos datos sobre la ciudad de Salamanca que no apuntan en una dirección muy apetecible. Perdemos población, y la provincia también, y por desgracia precisamente en los grupos de edad activos económicamente.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene una figura denominada “Área Urbana Funcional” donde agrupa municipios que se comportan como un espacio metropolitano, con una ciudad central que ejerce una más que notable influencia sobre su entorno más inmediato, en realidad como si fuera una prolongación de ella. Por desgracia esa figura, como la queramos denominar, no existe en la legislación territorial, como sí ocurre en otros países de nuestro entorno (Francia por ejemplo). Esto dificulta demasiadas veces actuar de forma lógica y coordinada sobre la verdadera ciudad, el Transporte Metropolitano es lo más parecido a un experimento en Castilla y León, y es poco más que una pegatina puesta en un autobús. Existen intentos de definir de alguna manera espacios de ese tipo, pero cada administración lo hace de su manera, no coincidiendo nunca con la de otras, y esto nos lleva a que el INE tiene la suya. Aunque los datos son de 2010 a 2016 sirven para llamarnos la atención sobre algunas cosas.

Básicamente los cuadros muestran que la pérdida de población es menor en el Área Urbana que en la capital, aproximadamente la mitad. Esto parece indicar que todavía existe traslado de población de Salamanca hacia su entorno, pero este ya no atrae población de forma suficiente como para compensar las pérdidas de la capital. Y que esta pierde más población entre 15 y 65 años que el Área Urbana, y el grupo de edad de mayores de 65 años crece mucho más en la capital (no sólo en porcentaje, ya vimos que también numéricamente). Lógicamente la edad media es mayor y crece más rápidamente en la ciudad de Salamanca que en su Área Urbana Funcional.

Por último me quiero fijar en unos datos interesantes, que aunque pueda resultar una comparación un tanto forzada, llama la atención sobre algo que parece fundamental en el modelo económico que nos sustenta, aunque todo apunta que con bases no precisamente muy realistas. Hablo de la vivienda. En este caso comparo el número de hogares (para el INE es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda, sean una o más) y el de viviendas que apunta el Catastro, existiendo una notable diferencia. Claro que no pretendo decir que esa diferencia sean viviendas vacías, el único dato que tenemos es del Censo de 2011 y da para Salamanca el 14% y el Área Urbana el 14’43%, y aquí la diferencia es mayor. Entonces, ¿cómo calificamos esa diferencia?, ¿necesitamos basar otra vez el futuro económico en la construcción de viviendas nuevas?. ¿Todo va bien en el paraíso Popular de Salamanca y provincia, tanto que la gente se marcha?

Área Funcional de Salamanca según el INE:

http://www.ine.es/uaudit_imagenes/l0/Salamanca_AUF.pdf

Para más información, buscar en ine.es Indicadores Urbanos.