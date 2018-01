La cantante de The Cranberries: silenciar los #MeToo puede llevar al suicidio

Su cara dorada, su voz aguda, el grito de sus brazos en el videoclip de “Zombie” , resuena incansable en nuestras cabezas desde 1994, aunque nunca supimos que ella se llamaba Dolores O´Riordan, ni que era la autora de esa canción ni de muchas otras, igual de desgarradas, escritas, compuestas y cantadas a raíz del grave trauma de su infancia, el trauma del que nunca habló hasta que ese silencio que la carcomía por dentro la llevó al borde del suicidio en más de una ocasión, ese abuso del que fue víctima y que plasmó en la canción Fee Fi Fo “en la que supo transformar su dolor en belleza.

Traducción de la letra: Ella huele el aroma de su cuerpo y se pone enferma. Él tiene tanto por lo que responder. Haber arruinado la cabeza de una niña. Cómo pudiste tocar algo tan inocente y tan puro, Eres tan oscuro. Cómo puedes encontrar placer en el cuerpo de una niña. Estás enfermo, eres vil. Es verdad lo que dice el refrán: Dios protege a los que se protegen a sí mismos. Él estaba sentado en el dormitorio de ella. Y ahora ¿qué puede hacer ella? Está tan insegura. Y su impureza era siniestra y lo acaparaba todo.”

Silenciar los abusos es lo que tiene, que destruye a la víctima por dentro, por vergüenza, por miedo, por asco… mientras el abusador se crece sabiéndose impune como bien se dice en el artículo Dolores O Riordan y los tabúes sobre suicidio y abuso publicado en la revista online Allegramag:

“En cuanto a haber sufrido abuso sexual. Eso no es algo de lo que avergonzarse. El que debiera avergonzarse es el abusador, no la víctima.

El silencio obligado sobre estos temas ¿qué consigue? Que los menores abusados jamás hablen de ello, por vergüenza, y porque existe un enorme tabú al respecto. Forzando a este tabú solo ayudamos a los agresores, que saben que el menor abusado o la persona violada nunca hablarán del tema.

Y también hacemos creer que son casos aislados, cuando no es así:

25% de las mujeres y 16% de los hombres han sido abusados de niños”

Cualquiera que sepa la historia de Dolores entiende el porqué de su interpretación desgarrada de las letras de canciones como Zombie o Empty, que cobran doble sentido si uno conoce la historia.

Una víctima de abuso no necesariamente tiene que pasar por el calvario que sufrió Dolores. Hay salidas. A día de hoy hay poca comprensión sobre el tema pero hay más que hace unos años. Ojalá aprendamos a visibilizar el tema y a ayudar a niños y niñas que no tengan que transitar por el camino”

Y sin embargo, hay gente que critica la campaña #MeToo diciendo que es excesiva.

La que es excesiva es la conducta de personas que se creen con derecho a abusar de otras y que no sienten remordimientos ni aunque acaben abocando al suicidio a personas como Dolores.

La que es excesiva es la cobardía con la que la sociedad mira hacia otro lado en estos temas.

La que es excesiva es la crítica a la víctimas mientras se disculpa a los abusadores.

La que es excesiva es la muerte de personas como Dolores, porque no pudieron soportar tanto dolor, tanto miedo, tanta impotencia en su vida.

Descansa en paz, Dolores, tu voz vivirá eternamente resonando en nuestras cabezas, recordándonos que todos somos cómplices de los abusos cada vez que callamos. #MeToo

