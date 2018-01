Firmeza de valores

En la última década, por no mirar más atrás, los docentes nos vamos convirtiendo en “ homo universalis” pero solo en las funciones, ni en las devociones ni, por supuesto, en las atribuciones. Nos pusieron el caramelo de la ley de autoridad, pero no nos lo dejan desenvolver para no “dañar la autoestima” de a saber quien, la realidad es que si lo sabemos pero es mejor omitirlo.

Nos han animado a implementar prácticas apropiadas para el desarrollo, a establecer programas centrados en el niño y a valorar la importancia de lo que hacemos como maestros pero nos estamos convirtiendo,si es que no lo somos ya, en cuidadores, con todo lo que ello implica.

Según va avanzando el tiempo, nos tenemos que preparar para nuevos roles, responsabilidades y sinsabores que los acompañan. Nos animan a liberarnos de “viejos estereotipos” que podrían limitar lo que hacemos por y para el alumno. Los conceptos en el que el docente presenta la imagen de control, de quien dispensa conocimiento, de figura central donde se apoya un mundo educativo está obsoleta, ¡pobres de nosotros!

La figura central de cualquier programa debe ser el niño, para el niño, por el niño, con el niño…pero solo a nivel de los derechos.:¿Y las obligaciones que compensarían , donde las hemos dejado?Por lo tanto, debemos continuamente reexaminar y redefinir lo que hacemos y cómo nos vemos a nosotros mismos, y lo que es peor como nos ven, sobre todo los tutores de las benditas criaturas.

Aquellos roles que yo tenía interiorizados se me están volando por la ventana ,debe ser por las corrientes contrapuestas y continuas que nos despeinan un día y otro.

Siempre me planteé mi vida docente como :

Comunicador

Somos seres inherentemente sociales. Buscamos el contacto con otros y junto con este contacto viene el intercambio de pensamientos e ideas. Facilitador

…del aprendizaje,dispensadores del conocimiento. Por lo tanto, el facilitador está profundamente interesado en el ambiente del aula, cómo se configura y cómo afecta a los niños de manera individual.

Entrenador

Hacemos sugerencias, proveemos opciones y prevenimos “ lesiones “ irremediables de comportamiento y actitud.

Modelo

Este rol puede ser el más significativo que emprendemos. Mi madre solía decirme: “Haz lo que digo, no lo que hago”. Yo siempre lo hice (la mayoría de las veces). Los niños de hoy raramente aceptan algo como un hecho.

Guardián del reloj

Con las canas, me he convertido en un guardián del tiempo.Déjenme desafiarles para que mire cuidadosamente cómo utilizamos el tiempo. ¿Quién lo controla? ¿Qué le decimos a los niños al apegarnos de manera estricta a un horario? ¿Les estamos dando el mensaje, de que la calidad del trabajo o la profundidad del pensamiento es tan importante como terminar el trabajo en un lapso de tiempo prescrito? ¿Estamos diciendo que el proceso de aprendizaje debe dividirse en bloques de tiempo?.

Contador de historia,Investigador…

Conclusión: Si vamos a liderar el camino educativo del siglo XXI, tendremos que reevaluar lo que sabemos y cómo usamos nuestros conocimientos …o más bien como nos los dejan utilizar.