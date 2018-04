‘Devuélveme la luna’, la novela de Elena Moreno Sheredre ambientada en la dehesa salmantina

Lunes, 30 de abril de 2018

La protagonista hace realidad su sueño de montar un establecimiento con encanto para disfrutar de la naturaleza y de los toros

La periodista y escritora vasca Elena Moreno Scheredre presentará en la capital charra su nueva novela ‘Devuélveme la luna’, una historia ambientada en la dehesa salmantina cuyos protagonistas intentan rehacer su vida y dejar atrás su pasado, pero los lazos que lo conectan con el presente son muy poderosos. La cita será el próximo martes, 8 de mayo, a las 19.30 horas, en la librería Santos Ochoa, ubicada en la Gran Vía 12.

Sinopsis

Mientras espera la visita de su hijo, Miranda recibe un email procedente de un abogado barcelonés, que le comunica que obra en su poder un paquete remitido por el escritor escocés William Urquhart con el encargo de serle entregado en mano. Han pasado cinco años y sus intentos por olvidarlo parecen consolidarse. Cambió su tierra, la costa de Vizcaya, por el campo salmantino; la tutela de sus hijos por la compañía de Zuri, su perra labradora, pero ahora él vuelve para cobrar vida en la pantalla de su ordenador, amenazando con socavar la paz del hotel rural El Cielo Azul del que es propietaria. Sin pensarlo demasiado responderá al abogado: «… Aunque resulte tentador abrir ese paquete misterioso del que me habla, no lo haré…». Ella no puede imaginar que su negativa traspasará las puertas de una intimidad que no está dispuesta a volver a entregar.

‘Devuélveme la luna’ (publicad por La Esfera de los Libros) se desarrolla en varios escenarios como Barcelona o Algorta, pero fundamentalmente en la dehesa salmantina. Allí es donde la protagonista de la novela hace realidad su sueño de montar un establecimiento con encanto para disfrutar de la naturaleza y de los toros, que es precisamente otro de los grandes temas del libro.

«El mundo taurino posee contradicciones que, con frecuencia, resultan difícilmente superables. Contemplar a estos animales en el campo, en libertad, es de una belleza conmovedora que me reafirma en mi condición de ser humano. Sin embargo, debo reconocer que, como dicen algunos amantes de la lidia, sin fincas y dehesas como esta los toros bravos desaparecerían. En cuanto al momento de la arena… Mis convicciones y argumentos han evolucionado como yo misma y en este momento me atrevo a detestarlo, aunque no soy capaz de desterrar lo pictórico y hedonista que encierra la liturgia. En mi finca se hacen espectáculos taurinos, pero no hay ni habrá nunca fiesta de sangre», explica Miranda en un momento de la historia.

La autora

Moreno Scheredre imparte talleres de escritura creativa y colabora habitualmente en el periódico El Correo. En 2014 recibió el premio de literatura Aixe Getxo, localidad donde reside y que forma parte de sus escenarios literarios. Ha publicado las novelas El salón de la embajada italiana (2010) yDondequiera que estés (2013).