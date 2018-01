Sobre la Educación (III)

El principio de autoridad en nuestra sociedad está en búsqueda y captura y en concreto la autoridad en el seno familiar ha huido al limbo de los inocentes. La autoridad paterna ha desaparecido en el combate que los chicos nacidos y educados en el autoritarismo franquista han mantenido con ellos mismos. Según fueron creciendo y trayendo hijos al mundo, (menos que sus padres porque querían vivir mejor, lo que unido a la incorporación de la mujer al mundo laboral, han provocado el desplome de la tasa de natalidad), aprendieron por oposición y rechazaron ese “principio de autoridad” para sus hijos. El problema ha surgido porque no han sido capaces de sustituirlo por otro “principio de autoridad democrático” y los hijos se han criado sin autoridad paterna, materna o social puesto que los padres han hecho dejación de la autoridad, por miedo a ser autoritarios, cuarteleros y poco modernos o “enrollados”, y la sociedad otro tanto, por temor a que fuese considerada una práctica antidemocrática, fascista, “de tiempos pasados”, con lo que los nuevos miembros de la sociedad, nuestros queridísimos hijos, no admiten la autoridad. Es corriente escuchar en nuestras aulas algo así como: “No me lo dice mi padre y me lo vas a decir tú”.

Por otra parte, toda una suerte de iluminados y oportunistas han encontrado su medio de vivir y medrar metiéndose con el profesorado, obligándole a hacer miles de informes que nadie lee, a elaborar fichas, a ponerle continuamente a los cascos de los caballos, etc., creyendo que el profesorado sería capaz de aguantar eso y más porque su profesión era vocacional; una especie de sacerdocio donde los hombres santos que se dedicaban a este trabajo para servir a los demás aguantarían eso y más sin perder un ápice de su entusiasmo. ¡Error! Los profesores son trabajadores asalariados que hacen de la Enseñanza su profesión, y cuando ven que su trabajo se dificulta con cortapisas, palitos en los radios de las ruedas, incomprensión por parte de las autoridades educativas, (cuando no los venden delante de cualquier padre), entonces los profesores descubren que son funcionarios y retroceden a esa posición. Eso es lo que ha pasado. El profesor da sus clases lo mejor que puede y sabe, pone las pruebas lo más asépticamente posible con los criterios de corrección correspondientes para no tener problemas, cumple escrupulosamente sus horarios y nada más. No se implica emocionalmente en los centros. Esto se ve muy bien en las salidas didácticas. Han descendido cerca de un 80%.

Y eso es especialmente preocupante en los nuevos profesores que llegan a los centros docentes. Demasiados no se implican en los procesos educativos, ni quieren hacer con sus alumnos actividades que completen el currículo, ni participar en las actividades extraescolares. Se inhiben mucho más que los veteranos, que no ven el momento de entregarle el testigo del entusiasmo a estas nuevas generaciones de enseñantes que lo único que conocen a la perfección son sus obligaciones laborales. Estos iluminados, en muchos casos desertores de la tiza, que en su ociosidad diaria se inventan nuevas palabras (llamar al recreo “segmento de ocio”, tiene guasa) y discursos teóricos alejados de la realidad para justificar sus sueldos y cargos, nunca sabrán el daño que hacen a la Enseñanza.

A esto hay que añadir los planes de estudio elaborados por mandatarios alicortos y cegatos, hombres de partido y no de Estado, hace que las orejeras que le ponen a los susodichos planes los invaliden para un pacto con la oposición, que por cierto tiene las mismas orejeras pero de distinto color.