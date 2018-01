¿Por qué son tan valiosas las criptomonedas?

Martes, 16 de enero de 2018

El bitcoin y las criptomonedas han sido dos de los temas más populares en el 2017, lo cual es de esperarse cuando una moneda totalmente virtual, y que no depende de ningún banco o gobierno, ni tampoco esté respaldo por otra cosa que la confianza de sus usuarios, haya alcanzado el valor de más de $15000 por cada unidad.

Sin embargo, muchas personas aún se preguntan qué es el bitcoin y las criptomonedas, y para qué sirven, e incluso personas que ya se encuentran invirtiendo o generando ingresos con criptomonedas, podrían no tener claro qué las hace tan especiales, aunque pueda resultar evidente cuán fascinante y valiosas son.

Las criptomonedas son una forma muy inteligente de descentralizar la economía, así como facilitar y mejorar las transacciones y pagos, y lo más sorprendente es que su valor no deja de crecer, y su popularidad es cada vez mayor.

Algunas razones por las que tantas personas están fascinadas con el mundo de las criptomonedas

1. No están respaldadas

Tradicionalmente, la moneda de un país se encuentra respaldada por algún bien que le pertenezca a la nación, por lo general un recurso natural, como los minerales (en especial el oro), o el petróleo. Lo cual ayuda a evitar prácticas como la impresión de billetes, que podrían, aunque no necesariamente, aumentar la inflación.

Aunque en la mayoría de los casos no todo el dinero de una nación se encuentra respaldado por algún bien como el oro, aún las monedas tradicionales cuentan con al menos algún porcentaje respaldado, lo que de alguna forma podría brindar seguridad a ciudadanos y usuarios de dichas monedas.

Sin embargo, algunas de las monedas más poderosas y valiosas del mundo no necesitan ser impresas, ni tampoco respaldadas. Las criptomonedas son totalmente generadas desde las computadoras, y en el caso de la mayoría, dependen de sus usuarios, de las personas que minan, y de las transacciones realizadas con estas criptomonedas, que su valor aumenta, y por lo tanto, su respaldo completamente basado en la confianza.

Aunque esto podría sonar como algo difícil de creer, es un hecho, pues cada unidad de Bitcoin está valorada en más de $14000 a la fecha, y evidentemente no está respaldada por ningún bien de ningún país o por ningún banco, pues son monedas surgidas del internet y de la programación.

2. No dependen de ningún banco o gobierno

La mayoría de las personas confían plenamente en los bancos, y en efecto, estas entidades en la mayoría de los casos son en efecto confiables y podemos tener certeza de que nuestro dinero estará a salvo, y podremos hacer uso de este siempre que lo necesitemos.

Sin embargo, algunas entidades bancarias podrían tener políticas que no terminen de convencernos, o dependiendo del país, o incluso del estado, también podrían cobrar comisiones altas por transacciones. Por lo que seguramente más de una persona ha soñado con la idea de no tener que depender de un banco, incluso si es por el simple motivo de no tener que realizar transacciones bancarias.

Por otro lado, las monedas están atadas al gobierno de una nación, aunque en el caso del dólar estadounidense, que también es la moneda oficial de países como Panamá o Ecuador, esta moneda sigue dependiendo de los Estados Unidos, o en el caso del Euro, de un ente mayor, con representación de varios países, pero siempre existe la sensación de que pertenecen a un ente superior a los ciudadanos.

Las criptomonedas, al menos las más populares y más valiosas, no dependen de ningún banco o gobierno, sino de la cantidad de personas que realicen transacciones y que minen estas, lo cual aumenta la cantidad de unidades existentes de un tipo de criptomoneda, como es el caso de dos de las favoritas, Bitcoin y Ether.

No obstante, incluso los gobiernos de algunos países se han interesado en las criptomonedas, como en el caso del gobierno de Venezuela, que ya ha implementado una nueva criptomoneda conocida como “el petro”, y que contrario a lo que hace tan especiales a las criptomonedas, se encuentra respaldada, como su nombre indica, por el petróleo de la nación, y por lo tanto depende además del gobierno.

Que sea una criptomoneda respaldada por uno de los recursos naturales más importantes y codiciados, aunque dependa de un gobierno de dudosa legitimidad y capacidad para la economía, podría generar interés en más de una persona. Pero probablemente no a tantas como se esperaría, pues una moneda descentralizada, de la que todos nos sintamos una parte fundamental, es precisamente una de las características más emocionantes de las criptomonedas.

3. Cualquiera puede generarlas

Si intentásemos imprimir nuestros propios billetes de alguna moneda, como la del país en el que vivimos, incluso si somos capaces de hacerlas completamente iguales, estaremos cometiendo un delito grave.

En el caso de las criptomonedas, se podría decir que es totalmente el caso contrario. Por supuesto, no estaríamos imprimiendo nada, sino contribuyendo al desarrollo de estas mediante un proceso que fue creativamente llamado “minar”.

Todos podemos minar bitcoins y otras criptomonedas, al menos en teoría, pues, con buenos ordenadores, y con cierto conocimiento para comenzar a minar, todos podemos contribuir para generar más de estas monedas.

El generar una producción grande de estas monedas actualmente no resulta necesariamente económico, pues para un minado eficiente necesitaremos de mucho poder en el hardware de nuestros ordenadores y electricidad, pero esto también depende de nuestros objetivos con el minado. Por lo que si no planeas hacerte rico, podrías comenzar a minar con un ordenador decente, pero no tan costoso.

4. Su precio es volátil

Probablemente la característica que más le haya dado popularidad al Bitcoin y a las criptomonedas, ha sido la forma impresionante en la que el precio de estas sube, generando ganancias considerables a quienes posean algunas de estas monedas.

Aunque no se conoce con certeza cuál será el futuro de las criptomonedas, actualmente la tendencia de las criptomonedas más populares es alcista, por lo que se revalorizan constantemente, y posiblemente algunas personas pacientes, han recuperado y multiplicado considerablemente su inversión inicial.

Por ello, aunque no necesariamente sea una forma rápida o fácil de hacerse rico/a, las criptomonedas son actualmente una maravillosa forma de invertir o asegurar nuestro dinero, sabiendo que no se devaluará y que probablemente nos generará alguna ganancia en el futuro.