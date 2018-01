“Ninguna nación podrá emitir un juicio sí antes no es capaz de juzgarse a sí misma. Pero esta posición tan ventajosa suele llegar muy tarde”

TABARNIA

¡Ignoraba este comentarista lo que representaba Tabarnia. Mi consuelo de ignorante es: no ser el único mortal, que no sabía de qué iba la “copla”!...Y una entrevista televisada a uno de los miembros de esta – digamos- asociación- pude documentarme, saber de su significado, así como de sus inquietudes. (¿Qué es Tabarnia? -El nuevo territorio anti-independentista catalán, la franja de unos 250x60kms, más rica y urbana de la Comunidad Autónoma-.

Explican que su artículo no es el 155, sino el 143 de la Constitución, que les permitiría un referéndum legal para independizarse de la Cataluña 'indepe' y rural. O sea: el independentismo dentro del independentismo.

Se han extendido por las redes sociales como una primavera libertaria al rugir del invierno. Su arma es el humor: parodiar el dogmatismo indepe. Y, los no indepes, claramente mayoritarios en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona que (superaron el 66% el pasado 21-D), vieron el cielo abierto bajo un lema: Tabarnia.

Sonaba a broma, la proclamación de la décima octava comunidad autónoma española, y va en serio. Encima, puede armarse de forma legal, amparada en los artículos que van del 142 al 144 de la Constitución. El éxito de nuestra iniciativa es el humor: desarmar al independentismo utilizando su misma y esperpéntica estrategia propagandística, servirles de espejo y vara de medir con la esperanza de que, viendo el absurdo de sus planteamientos, decidan retroceder. Lo cuenta quien desde el (jueves 28, día de los Santos Inocentes) ha sido proclamado portavoz oficial y enseguida les explico por qué. -Ahora bien -prosigue-, si deciden continuar con el procés, para entonces tendremos bien estudiada la viabilidad de Tabarnia: anexionarnos como comunidad autónoma al resto de España, como lo hizo Madrid, o como Albacete decidió en 1982 separarse de Murcia e integrase en Castilla-La Mancha. Nuestra gran diferencia: el proceso que nosotros proponemos es legal, el procés, claramente no lo es.

Pero ¿quiénes son estos líderes que se agazapan en la red como el murciélago filipino en sus alas? No desvelarán su procedencia e identidad hasta el mes de enero: desbordados por el efecto llamada de las RRSS, han decidido mantenerse en el anonimato y nombrar un portavoz por dos razones de peso. (1º) Los años de angustia sufridos bajo el yugo independentista han dejado mella en ellos: nadie sale indemne de los insultos y las dianas públicas, les han llamado nazis en sus sedes de trabajo y círculos más íntimos, y han esgrafiado y punzado sus buzones con esvásticas. (2º) Quieren estar legalmente armados y ser una entidad cuando salgan a la palestra pública con rostro y apellidos.

Todo comienza hace apenas seis años, al desatarse el huracán antiespañol en Cataluña. «Un catalán que ya por entonces había desconectado de las instituciones decide emprender un blog que acuña el término, Tabarnia». Acrónimo de Tarraco y Barcino, cuyo territorio original correspondería al antiguo condado de Barcelona y que hoy aúna las capitales y comarcas metropolitanas de Barcelona y Tarragona. Una franja de 60 kilómetros de media tierra adentro desde la costa, entre el Baix Camp, incluido, 230 km de largo; y el Baix Ampurdán, excluido; y que prometen será flexible en su demarcación: son ya muchos los que reclaman ser anexionados. Cuenta el recién proclamado portavoz, Jaume Vives, manteniendo a raja tabla el anonimato del bloguero fundador de todo esto. Vives, promotor de una de las plataformas que ya configuran el apoyo a Tabarnia- “Porque lo que nosotros vaticinábamos se hizo real en las elecciones del pasado 21-D, y fue como un subidón de adrenalina. Los resultados de las elecciones dieron la razón a quienes luchamos contra el arcaísmo nacionalista, su dogmatismo, sus mitos y su profunda fe”.

Jaume Vives. Periodista, 35 años y portavoz de Tabarnia. "Si siguen con el 'procés', tendremos que anexionarnos como autonomía al resto de España". Argumentos en cifras: los constitucionalistas ganaron claramente en 27 de los municipios catalanes que superan los 42.000 habitantes, mientras que los secesionistas solo vencieron en 16 ayuntamientos que superen los 10.000. La ley electoral, empero («lo único que los indepes defienden de la Constitución española»), exige la suma de 48.000 votos para un escaño en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, frente a los 21.000 que se requieren en Lérida y los 30.048 de Gerona.

“Los resultados de la elecciones dieron la razón a quienes luchamos contra los mitos y la fe nacionalista” La idea es muy seductora en lugar de la amenaza de una Cataluña independiente y claramente inviable, me quedo en España y en Europa e invierto en gastos sociales e infraestructurales el 32% de los ingresos que la Generalitat independentista deriva a embajadas, propagandas y diputaciones claramente favorables.

Y lo hago legalmente: el 155 no acabará con el independentismo, pero el 143 sí lo hará. Yo estoy aquí para terminar con la matraca y la quimera independentistas, porque si siguen saltándose la ley y haciendo sufrir a la gente, si continúan secuestrando nuestras instituciones públicas fundamentales como la educación (discriminatoria) o la (tan mermada) sanidad, nosotros tiraremos para adelante con nuestro proceso, porque es absolutamente legal y tiene precedentes en nuestra historia constitucional».

¿Y desde cuándo está él aquí? Parece que desde hace tres años. Después de la eclosión que supuso la manifestación del 8 de octubre, empezaron a cohesionarse muchos grupos y plataformas anti independentistas, ganando adeptos por cientos de miles: el suyo en Facebook llegó a 330.000 personas en las horas previas y posteriores a la manifestación (hoy son un club de cerca de 27.379 miembros registrados) -estamos todos conectados-. Satélites de luz dispuestos todos ellos a unirse en lo que irónica y paradójicamente ya llaman «el Gobierno legítimo contra la presión colonialista del procés de una Generalitat independentista». Advierten que sucederá este mes de enero y que, si se ven obligados a seguir adelante, se fijarán un referéndum tabarnés para octubre de 2019. «Tabarnés o taberniense o tabarniano», fulminante respuesta este pasado jueves de la R.A.E. a la pregunta: ¿cuál sería nuestro gentilicio?

Habla su fundador y portavoz, el economista Carles Bruguera (Barcelona, 1975): «En Cataluña, el que se ha expuesto y ha navegado viento en contra, ha sufrido mucha presión. Hemos sentido mucha angustia estos últimos cuatro años y necesitamos una esperanza, por eso nos unimos a Tabarnia: es la salida, la luz al final del túnel, nace para defender a nuestra ciudad. ¿Se constituirán como fuerza política? Somos civiles, y nuestra sociedad (BVF) está registrada, pero nacemos en un contexto en el que la gente confía su suerte a la política, que se ha demostrado incapaz frente a la maquinaria independentista, a esa hueste de unas 400.000 personas que han puesto su vida entera a disposición de la independencia», como una yihad. Cuenta Bruguera que en las últimas semanas han recibido el apoyo de unos 500 empresarios dispuestos a colaborar activa y económicamente. Y que esto ha sido así desde que el silencio se rompió el pasado 8-O. «Éramos bastantes más de un millón de personas en aquella manifestación, y la Guardia Urbana testificó que había unas 250.000, y nadie protestó. Fuimos portada solo un día, porque en unas pocas horas la maquinaria propagandística indepe volvió a crear noticia, con la connivencia de una prensa local inquisidora.

Es muy ilustrativo que los últimos cinco años de confrontación política, sea ésta la primera vez que el no independentismo esté siendo noticia más allá de un día. ¿Que por qué es así? Porque estamos utilizando sus mismas estrategias propagandísticas, porque la matraca indepe ha ganado la guerra mediática y ese es otro de los elementos fundamentales que tenemos que recuperar. El auténtico sondeo es el que están ofreciendo las redes sociales. ¿Y los políticos, a todas estas, qué dicen? «Esos políticos, ese presidente errante (y errático) a quien no apoyaron en su investidura un 63% de los catalanes, lo tiene todo planeado junto a Junqueras, y quien no lo quiera ver es que aún cree en los Reyes Magos».

“Este viernes una firma de gafas avisaba: Hecho en Tabarnia”. La gran ganadora de las elecciones catalanas, Inés Arrimadas: «Lo de Tabarnia es una ocurrencia que pone al independentismo ante el espejo de sus propias contradicciones, de la fragilidad de sus argumentos. Es muy significativo lo nerviosos que se han puesto algunos».

Carles Bruguera. Economista, 42 años, fundador de (Barcelona Vía Fora): "Necesitamos una esperanza, por eso nos unimos a Tabarnia, junto al resto de plataformas". Una ocurrencia, pero efectivamente desde las filas indepes se han dejado traslucir esos nervios a los que alude la señora candidata. El pasado jueves, ERC recriminaba la iniciativa “tabarnera”. Pero esta vez no les llamaban fachas o nazis, a secas, sino que les advertían de que habrían de contar con las diputaciones provinciales si querían hacer una consulta. «Pero, ¿con qué mayoría han contado ellos para declarar la independencia unilateral e inconstitucional? ¿Ellos nos hablan de respeto?», se pregunta el portavoz Vives. «Los independentistas, ahora sí, se encontrarán frente a su contradicción argumental, sus falsos mitos, sus supuestos derechos históricos (¿qué fue antes el condado de Barcelona o Cataluña, Tarraco o Cataluña?), su manido derecho a decidir y ser independientes, etcétera».

Frente a la matraca se levanta pues Tabarnia: la verdad de un territorio catalán (una franja de 230 kilómetros a lo largo del Mediterráneo, por una media de 60 km tierra adentro, y seis millones de habitantes), un espacio idílico que los satélites retratan iluminado cuando cae la noche. Trending topic: Tabarnia año cero.

Bueno ahora servidor sabe de que va la “copla”, si alguno de ustedes tampoco estaba muy enterado del tema, espero este articulo les haya informado un poco. Yo; me quedo perplejo, y me pregunto ¿Dónde llegara todo esto?... Otro “cisco “ya lo verán.

