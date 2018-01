¿A quién pediremos luego?

Sábado, 13 de enero de 2018

Me suelen decir en casa que soy más considerado con “los de fuera” que con ellos, y que tengo un imán especial para atraer a los cargantes. Y les entiendo, porque desde una "concepción normal de las cosas", tienen razón. Así, por poner un ejemplo, cuando a quien me atiende por alguna cuestión se le acumula la labor, procuro, si no es urgente la cuestión, no atosigarle y facilitar su trabajo, si puedo. Y no me considero por ello un ser bondadoso.

Esta sociedad avanzada (en algunos aspectos, que no en otros), se ha acostumbrado demasiado a mirar para sí misma, a exigir y reivindicar, y más bien poco a considerar al otro. También a luchar y defender su puesto de trabajo, y a tener que pelear después para que no lo saturen de funciones, poco prácticas a menudo, o puramente justificativas. Asímismo, hay que decirlo, tenemos el vicio de exigir que las instituciones nos lo resuelvan todo, un todo cada vez mas difícil de abarcar, que no resulta nada fácil de atender debido a nuestras frecuentes pugnas para demostrar quién es más listo o la tiene más grande.

En resumidas cuentas, miramos más hacia fuera que hacia dentro y no paramos de reclamar de otros soluciones, de exigirnos demasiado también (porque nuestra mentalidad competitiva "lo exige"), esperando casi siempre que esos otros sean además los que nos organicen cuando necesitamos colaborar.

Así las cosas, es habitual que nuestro talento permanezca escondido, a resguardo de la cosa pública, no vaya a ser que la marabunta que camina sonámbula y nos acompaña, cebada de superficialidad y basura, arrase con nuestras capacidades y con nuestros esfuerzos.