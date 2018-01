Cuentos periódicos

Desde que llegó el nuevo año nos hemos propuesto leer todos los días el periódico y tiene tantos cuentos... Que ya no sabemos distinguir entre la realidad y la fantasía. ¿Os ha pasado alguna vez? Siempre hay alguna noticia que no sabes si es de verdad o es inventada, y tienes que poner toda tu atención (o tu sentido del humor) para poder distinguirlas. Por eso nos hemos esforzado mucho para compartir con todos vosotros algunas historias, que no sabemos aún si son reales o son de mentira, ¿nos ayudáis?

El otro día leímos un titular que decía “El león que no sabía escribir” y no nos pareció nada extraño, porque a veces subestimamos a los animales, y en la selva todos saben escribir, menos el león, que aún siendo el rey de la selva no sabe ni una sola de las letras. Así que cuando se enamora de una leona lectora, tiene que poner todo su empeño para escirbirle la carte más bonita del mundo, ¿lo conseguirá? (Publicado por Martin Baltscheit en Loguez Ediciones).

También nos encontramos con la historia de un niño que un día abrió un armario, ¡ y encontró un avión! Así que decidió subir en él y volr por el espacio exterior. El problema es que se quedó sin gasolina justo cuando llegaba a… ¡la luna! La historia hablaba sobre todas las aventuras que compartió con u amigo extraterrestre “De vuelta a casa” (Publicado por Oliver Jeffers en Fondo de Cultura Económica).

Y leímos además algo muy curioso sobre una niña que se aburría con todos los regalos del Día de reyes, ¿os suena? hasta que cogió un periódico y después de convertirlo en una avión, una pajarita o un gorro pirata, se inventó un “Hombrecillo de papel”. Desde ese momento se hicieron muy amigos, pero cuando el hombrecillo contaba sus historias, eran todas tristes y oscuras, así que un día decidió tomar medidas para tener otras cosas que contar (Publicado por Fernando Alonso en Editorial Everest).

Como veís, la realidad a veces supera a la ficción… ¿O era al revés? Bueno, lo importante es que estemos bien informadas y que nunca nos falten las historias que contarnos.

Feliz domingo, curiosos.

Rebeca Martín.